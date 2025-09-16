柯文哲交保！他白話翻譯「北院更裁書8重點」　小草讚比AI還精準

▲北院15日重開柯文哲羈押庭，合議庭維持原交保裁定，柯文哲晚間離開地院。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

台北高等法院12日撤銷涉京華城案的民眾黨前主席柯文哲交保裁定，發回台北地院更裁，15日重開羈押庭裁定維持原交保金額。民眾黨國家治理學院主任翟本喬15日也針對北院更裁書，指出8點白話翻譯，貼文一出，小草也紛紛留言「看完終於很快地消化完」、「這才叫法律白話文」、「老師翻譯比AI還準確」。

針對北院更裁書，翟本喬發文指出8點白話翻譯，第一「我上次裁定，檢察官編了一些理由說他們不服，高院也不敢說我錯，只能說要我講清楚」。第二「審判中羈押與否是我法院依法說了算，不是你檢察官想押就押」。第三「京華城案翻來覆去問了這麼多證人，重要的都問完了。公益侵占案也有在問了啦」、第四「還沒問的證人也都有筆錄或其他物證，能不能用，我會決定」。

翟本喬指出，第五「雖然7月那次我決定延押，但9月這次時空背景不同了嘛！你怎麼可以說上次有押這次就要再押？又多問了這麼多證人，我又不是沒在做事」、第六「柯文哲又不是家裡錢多到淹出來。7000萬就很吃力了，不用再加」、第七「證人那麼多，你說都不能接觸，實在不合理。所以只有還沒傳喚的不能接觸，其他的不要去找人家改證詞就好。我已經搬出憲法寫了快五百字來壓你了，不要再不識相」、第八「其他不變，不要再囉唆了」。

貼文一出，小草支持者紛紛留言「清楚明白，期望北檢能夠明白北院的用心良苦」、「看完終於很快地消化完」、「這才叫法律白話文」、「老師翻譯比AI還準確」，民眾黨立委陳昭姿也留言「非常感謝敬佩翟老師」。

▼翟本喬曝北院更裁書。（圖／翻攝自Facebook／翟本喬，點圖放大）