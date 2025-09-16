徐國勇嗆民眾黨得「貪污病」　老友謝立功喊：阿勇你錯了

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者陳煥丞攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日質疑總統賴清德曾召集「府院黨三巨頭」密會，討論前主席柯文哲交保案，使得民進黨秘書長徐國勇怒批「不要無病呻吟，病情嚴重的話要接葉克膜，民眾黨生了一場大病叫做貪污病」。對此，前民眾黨秘書長謝立功表示，身為老朋友想以真誠的心，告訴你「阿勇，你錯了，我們同樣具備法律背景，也在大學教法律，我要提醒你，請尊重法律，從事政治工作，該展現更高的格局」。

謝立功表示，法院裁定柯文哲主席維持交保，自己要先肯定司法的獨立判斷，也向柯主席說一聲「辛苦了」，這段時間的過程不容易，但唯有依法審理，才能讓社會逐步回歸平靜。

謝立功提到，聽到徐國勇秘書長提及「民眾黨是貪污黨」、「無病呻吟」等話語，自己身為民眾黨前秘書長，也身為老朋友與海大校友，想以真誠的心，告訴你「阿勇，你錯了」。

謝立功直言，台灣的司法制度建立在「無罪推定」的基礎上，在柯文哲主席三審定讞之前，每個人都應該謹慎，不輕易下結論。

謝立功強調，「這不僅是對個人的尊重，更是對司法制度與社會信任的維護，我們同樣具備法律背景，也在大學教法律，我要提醒你，請尊重法律」。

謝立功說，從事政治工作，應該展現更高的格局，當遇到質疑或誤解，澄清說明即可，無需使用帶有情緒的字眼，彼此理性溝通，對社會和解才更有助益。

最後，謝立功喊話，此刻的台灣，更需要的是能夠弭平裂痕的「解藥」，而不是彼此傷害的「毒藥」，希望大家都能在公共論述中，展現出更高的格局與智慧，為台灣加油。

▼謝立功。（圖／記者屠惠剛攝）