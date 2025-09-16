柯文哲再交保...民俗專家點名「這4天」有變數　車牌8196藏玄機

記者唐詠絮／台北報導

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案，司法程序一波三折，15日晚間北院裁定交保。今早他再度搭乘車牌「8196」專車前往北院開庭，民俗專家廖大乙提出警告，柯生肖屬豬，今年正好「犯太歲」，車號更是暗藏玄機，尤其接下來農曆9月6日到9日（國曆10月底）可能會出現極大變數，一定要特別小心！

▲柯文哲16日赴北院開庭。（圖／記者陳煥丞攝）

柯文哲因為京華城案被調查，雖然高院認為交保條件有問題，撤銷裁定、發回北院重新審理，但北院15日晚間再度裁定准許交保。今天早上，柯文哲再度現身北院出庭，過程中被媒體捕捉到他乘坐的專車車牌號碼「8196」再度成為焦點。

▲民俗專家廖大乙。（圖／廖大乙提供）

這塊車牌其實早在上週9月8日柯文哲交保後，載他回新竹老家探望母親時就引發討論。民俗專家廖大乙分析，車牌數字中的「9」象徵天、「6」象徵地，看起來有圓滿的寓意；但從另一個角度解讀，「9×9=81」，形成數字重疊、頭重腳輕，可能代表「重頭來過」或「不穩定的變數」，暗示他的官司恐怕還有得熬。

廖大乙一向提倡「談錢非宗教」理念，他進一步提醒，柯文哲生肖屬豬，今年正值「犯太歲」和「犯官符」，整體運勢本來就比較弱。尤其接下來從農曆9月初六（2025年10月26日）到9月初九重陽節（2025年10月29日），這4天是民俗上的關鍵時期，可能會出現讓政壇震撼的「大變數」。

▲柯文哲交保後直奔新竹老家，搭乘車號8196過火爐去霉運見媽媽。（圖／ETtoday攝影中心）

此外，從節氣「霜降」到「立冬」（約2025年10月底至11月初）之間，表面平靜卻可能暗潮洶湧，廖大乙建議柯文哲務必謹言慎行，避免再掀起不必要的紛擾。

柯文哲從交保到出庭，一舉一動都被放大解讀，也讓這場司法案件增添不少話題性，司法案件的結果最終還是要看證據和法律程序，不過民俗專家的提醒也反映出外界對這起官司的高度關注。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。