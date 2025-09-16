柯文哲電子腳環沒電！查勤電話突響起　他急接：審判長正在盯我

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨前主席柯文哲涉犯京華城案，昨（15日）第4度獲台北地院准許交保，今出庭時手機突當庭響起，原來是他佩戴的防逃電子腳環疑似沒電，科控中心打來查勤，柯急忙接聽表示「我在法庭裡，審判長正在盯我」，審判長沒責怪，讓柯處理完，午休庭訊暫停，柯拿著旁人準備的便當急忙上車回家，沒受訪。

▲涉犯京華城案的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（16日）庭訊時電話突然響起，原來是佩戴的電子腳環沒電，科控中心來電查勤。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲於9月5日獲准交保7000萬元，9月8日辦妥手續獲釋，交保期間除限制住居與限制出境、出海，左腳還須佩戴電子腳環，並持個案手機每晚自拍上傳科控中心防逃，高院雖於9月12日撤銷北院交保裁定發回更裁，北院昨開庭調查後，仍維持柯相同交保條件。

北院合議庭今上午傳喚柯文哲高中同學、同案被告李文宗作證，李一肩扛下柯將肖像權授權木可公關公司賣周邊商品、木可再授權柯競選總統辦公室做KP小物並收取1500萬元權利金的責任，李說這是商業活動考量，之後木可支付柯450萬元，是他依商品銷售總額5000萬元的10%以內計算。

檢方起訴認為柯文哲、李文宗以商業活動掩飾募款事實，柯選總統何必把自己肖像權授權自己的競辦還收錢，變相從競辦以政治獻金支付的1500萬元授權金，取回450萬元給柯妻陳佩琪交給兒子買股票，此部分涉犯公益侵占、背信等罪嫌。

李文宗強調，柯文哲2022年就將肖像權授權給木可公司，當時因有2家公司不斷爭取柯授權肖像權、希望用來賣商品，柯選擇獨家授權給木可，其實是保護柯的肖像權，且當時還沒選舉、「木可只是小公司，不要把我們想得那麼偉大」，至於給柯的450萬元，與1500萬元授權金無關。

柯文哲在押期間，多次當庭替李文宗抱屈被收押被起訴「是冤獄」，更說到哽咽不止，9月8日交保獲釋受訪，柯當眾又講一遍，被檢方認為企圖隔空串證、用來當成抗告理由之一。

今庭訊中，柯文哲與李文宗目光鮮少交集，柯多次閉目皺眉，眼皮頻頻跳動、清晰可見，又不時拿衛生紙擤鼻子，感覺似乎不舒服，中午12點14分，李證稱自認賣KP小物有開發票就是商業活動，自承賣價是成本的2到3倍時，突然有電話聲響起。

眾人張望好奇到底是誰違規開庭沒關手機，只見柯文哲低頭翻找，拿出手機嘟噥「我的腳環沒電了，科控中心打來」，看向審判長急忙接聽，告訴對方「我在法庭裡，審判長正在盯我」，然後匆匆掛斷，引起旁聽席多人竊笑，審判長沒責備，讓柯處理完再繼續庭訊。