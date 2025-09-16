　
杜拜惡夢！烏干達女淪富豪馬桶吃穢物　絕望墜樓魂斷異地

杜拜豪華街區的性交易網絡近日《BBC》揭露富豪性派對黑幕。（東方IC）

▲杜拜豪華街區的性交易網絡近日《BBC》揭露富豪性派對黑幕。（東方IC）

圖文／鏡週刊

TikTok上「#Dubaiportapotty（杜拜流動廁所）」多在諷刺、影射那些被指控為拜金的網紅，私下滿足富豪排泄等極端變態要求換取奢華生活。然而，杜拜豪華街區的性交易網絡近日《BBC》揭露，多名來自烏干達的年輕女性原以為赴阿聯酋是正常工作，卻被迫陷入極端性交易陷阱。債務壓力、虐待與高風險性派對，使她們的生活瞬間變成噩夢。

1名自稱前倫敦公車司機查爾斯・姆韋西格瓦（Charles Mwesigwa），被指是杜拜豪華性交易集團的核心人物。他向《BBC》臥底記者透露，每晚收費1,000美元（約新台幣3萬元）起，女性需滿足客戶「幾乎所有要求」。多年來，阿聯酋酋長國豪華派對傳聞甚囂塵上，但《BBC》調查顯示，現實比網路曝光更加黑暗。

多名烏干達女性表示，她們原本以為前往杜拜是為了超市或酒店工作，甚至已簽約合法公司。米婭（受害者化名）透露，剛到杜拜時，姆韋西格瓦告訴她，她已經欠下2千英鎊（約新台幣8萬2千元），2週內這筆債務翻倍至2萬7千美元（約新台幣81萬2千元）。債務涵蓋機票、簽證、住宿與食物費用，使女性不得不服從高風險性派對要求。

米婭表示，客戶大多是白人歐洲人，部分擁有極端性癖好，例如要求在女性身上排便並要她食用。另一名女性萊克西也證實此類「便盆派對」經常發生，且帶有明顯種族偏見，黑人女性更容易被迫參與極端行為。

莫尼克・卡倫吉（Monic Karungi）在杜拜僅4個月，試圖脫離網絡、找到正當工作，但最終從公寓陽台墜落身亡。米婭與其他女性證實，她在死亡前曾拒絕服從姆韋西格瓦的要求，並努力尋找自由。

米婭指出，這些極端派對讓女性處於無法逃脫的境地。受害者不僅面臨債務壓力，還可能被迫參與極端性行為。事件凸顯跨國性交易網絡的隱蔽與危險，也揭露了全球富裕客戶群的需求如何驅動這種黑暗產業。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

杜拜惡夢！烏干達女淪富豪馬桶吃穢物　絕望墜樓魂斷異地

