國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日翁「買春激戰」140少女！最小僅9歲　東南亞2國淪雛妓天堂

記者王佩翊／編譯

日本2名多次赴東南亞買春未成年兒童的男子再次遭到逮捕，而日本警方在搜查時更發現驚人證據，其中一人的筆記本竟詳細記錄其與140多名少女的性行為，最小受害者年僅9歲。

根據CBC電視台報導，來自名古屋市中川區的66歲無業男子宇治和彥3月涉嫌在寮國的某飯店內，使用手錶型攝影機等設備偷拍女性私密不雅影片。然而面對警方偵訊，宇治堅決保持沉默，拒絕配合調查。

另一名來自大阪市的60歲牙醫師白井喜宏則坦承犯行，承認2023年在緬甸偷拍少女的不雅照片，並表示，「只是興趣使然」。

根據日本警方調查，這2名嫌犯每2個月就會前往東南亞一次，長期且有計畫性地進行兒童買春活動。最令人震驚的是，宇治的個人筆記本中鉅細靡遺記載了他與超過140名少女的性交易過程，其中年紀最小的受害者僅9歲。

事實上，近年由於泰國等鄰近東南亞國家加強取締未成年性交易，寮國首都永珍成為日本戀童癖買春客的新據點，甚至吸引部分來自日本的戀童癖者改前往寮國尋歡，找雛妓買春。

由於當地法規過於鬆散，因此難以取締。為此，日本警方積極與海外執法機構合作，打擊境外的未成年性剝削行為。即使聲稱不知對方年齡或是受害者未提出控訴，仍可能因違反日本《兒童買春及兒童色情禁止法》而遭到懲處。

ETtoday新聞網提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。

 
09/15

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

