洗錢200億！雨刷「美女妻」才是藏鏡人　拋家棄子落跑

9月12日，綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜涉嫌替博弈集團洗錢，被高雄橋頭地檢署聲押禁見獲准，他不服提起抗告遭駁回確定。這位曾經收買多位職棒球星打假球、差點搞垮職棒的罪魁禍首，讓無數球迷恨得牙癢癢的臉孔，又再一次狼狽出現在媒體鏡頭前。

本刊調查，蔡政宜遭小弟咬出是洗錢集團幕後藏鏡人，而他結縭20年的中國籍配偶唐斯蓉，也是未曝光的最大共犯，她在洗錢群組以暱稱「美美」化身為大姐頭，指揮手下操作網銀，夫妻倆聯手協助泰國、越南及馬來西亞等國的線上博弈集團網站，將不法所得經過層層轉匯，成為合法金流，洗錢總額超過200億元。

蔡政宜夫妻相當謹慎，集團成員在LINE或Telegram等通訊軟體群組，都以暱稱掩護真實身分，不同水房（搖控洗錢的辦公室）成員甚至從未見過面，也不知道對方本名或來歷，均由代號「美美」的唐斯蓉，在各群組負責發號施令與泰國窗口接洽，利用泰國當地盤古或泰京等銀行的人頭帳戶跨境洗錢，及調度24小時洗錢人力班表。

專案小組今年5月發動首波偵搜行動時，原本還不知道幕後藏鏡人是蔡政宜夫妻，直到分析在押的集團共犯手機及相關人證詞後，終於有人坦承「雨刷是我老闆」，並咬出美美的真實身分，讓案情出現重大進展。

蔡政宜非常狡猾，不但利用妻子作為防火牆，還安排小弟到馬來西亞等地學習跨境洗錢技術，專案小組原本打算在5月底緊急發動第二波行動，卻發現蔡政宜自從小弟落網後已有警覺，先出境至越南避風頭，唐斯蓉後來也帶著三個兒女持台灣護照先赴日本，後轉紐西蘭，再飛加拿大溫哥華，8月底派人帶孩子們回台開學，獨自滯留海外，專案小組不排除她已躲回中國湖南老家。

蔡政宜夫妻藏身幕後，由唐斯蓉出面配合泰國博弈集團指示，在工作群組交代蕭旭良、李奐昱，協助將賭客獲利的出金或賭資入金，分批匯進上百個人頭帳戶，再轉進博弈集團指定的帳戶。不法金流幾乎都在泰國匯來匯去，估計每天洗錢最少500萬泰銖（約新台幣476萬元），最多接近1千萬泰銖（約新台幣953萬元），部分金流還打散到人頭帳戶的外幣帳戶，最後再用虛擬貨幣出場，僅少部分匯回台灣，成為蔡政宜夫妻的佣金。

