　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

洗錢200億！雨刷「美女妻」才是藏鏡人　拋家棄子落跑

檢警從藏身高雄市區豪宅的水房基地逮捕多位共犯，懷疑還有漏網之魚，正全力偵辦中。（翻攝畫面）

▲檢警從藏身高雄市區豪宅的水房基地逮捕多位共犯，懷疑還有漏網之魚，正全力偵辦中。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

9月12日，綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜涉嫌替博弈集團洗錢，被高雄橋頭地檢署聲押禁見獲准，他不服提起抗告遭駁回確定。這位曾經收買多位職棒球星打假球、差點搞垮職棒的罪魁禍首，讓無數球迷恨得牙癢癢的臉孔，又再一次狼狽出現在媒體鏡頭前。

本刊調查，蔡政宜遭小弟咬出是洗錢集團幕後藏鏡人，而他結縭20年的中國籍配偶唐斯蓉，也是未曝光的最大共犯，她在洗錢群組以暱稱「美美」化身為大姐頭，指揮手下操作網銀，夫妻倆聯手協助泰國、越南及馬來西亞等國的線上博弈集團網站，將不法所得經過層層轉匯，成為合法金流，洗錢總額超過200億元。

蔡政宜的中國籍妻子唐斯蓉是洗錢案核心共犯，今年中潛逃出境，現已遭通緝。（翻攝臉書）

▲蔡政宜的中國籍妻子唐斯蓉是洗錢案核心共犯，今年中潛逃出境，現已遭通緝。

蔡政宜夫妻相當謹慎，集團成員在LINE或Telegram等通訊軟體群組，都以暱稱掩護真實身分，不同水房（搖控洗錢的辦公室）成員甚至從未見過面，也不知道對方本名或來歷，均由代號「美美」的唐斯蓉，在各群組負責發號施令與泰國窗口接洽，利用泰國當地盤古或泰京等銀行的人頭帳戶跨境洗錢，及調度24小時洗錢人力班表。

專案小組今年5月發動首波偵搜行動時，原本還不知道幕後藏鏡人是蔡政宜夫妻，直到分析在押的集團共犯手機及相關人證詞後，終於有人坦承「雨刷是我老闆」，並咬出美美的真實身分，讓案情出現重大進展。

泰國非法博弈集團猖獗，每天進出賭金驚人，透過蔡政宜在海外遙控幫忙洗錢。（翻攝網路）

▲泰國非法博弈集團猖獗，每天進出賭金驚人，透過蔡政宜在海外遙控幫忙洗錢。

蔡政宜非常狡猾，不但利用妻子作為防火牆，還安排小弟到馬來西亞等地學習跨境洗錢技術，專案小組原本打算在5月底緊急發動第二波行動，卻發現蔡政宜自從小弟落網後已有警覺，先出境至越南避風頭，唐斯蓉後來也帶著三個兒女持台灣護照先赴日本，後轉紐西蘭，再飛加拿大溫哥華，8月底派人帶孩子們回台開學，獨自滯留海外，專案小組不排除她已躲回中國湖南老家。

蔡政宜（左）3年前轉戰政壇，以第一高票贏得嘉義縣議員寶座，引起各界議論。

▲蔡政宜（左）3年前轉戰政壇，以第一高票贏得嘉義縣議員寶座，引起各界議論。

蔡政宜夫妻藏身幕後，由唐斯蓉出面配合泰國博弈集團指示，在工作群組交代蕭旭良、李奐昱，協助將賭客獲利的出金或賭資入金，分批匯進上百個人頭帳戶，再轉進博弈集團指定的帳戶。不法金流幾乎都在泰國匯來匯去，估計每天洗錢最少500萬泰銖（約新台幣476萬元），最多接近1千萬泰銖（約新台幣953萬元），部分金流還打散到人頭帳戶的外幣帳戶，最後再用虛擬貨幣出場，僅少部分匯回台灣，成為蔡政宜夫妻的佣金。

泰國Jun88博弈集團透過蔡政宜協助境外洗錢，金流龐大，檢警不排除與詐團有關。（翻攝網路）

▲泰國Jun88博弈集團透過蔡政宜協助境外洗錢，金流龐大，檢警不排除與詐團有關。


更多鏡週刊報導
封面故事／東南亞最大水房藏身高雄豪宅　踢爆雨刷夫妻操盤洗錢集團
雨刷洗錢兩百億2／名牌包堆整牆、用愛馬仕洗香香　雨刷夫妻奢豪生活曝光
雨刷洗錢兩百億3／靠財色買通球員打假球　蔡政宜雄厚政治背景好驚人

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鬼鬼慶生沒邀演藝圈「頭號好友」　已退追IG
快訊／川普政府下調日本汽車關稅至15％　今起生效
國民黨主席之爭！　馬英九讚2特點挺羅智強
洗錢200億！雨刷「美女妻」才是藏鏡人　拋家棄子落跑
《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾
范瑋琪巡演爆票房慘！只賣完最低價急喊卡　觀眾一片錯愕
快訊／以色列空襲！　「加薩最高樓」炸毀、16人死亡
興達電廠大火爆「關鍵零件」是淘寶貨　業者洗產地坑台電
兒忘記沖馬桶！　陸1家3口都確診罕見遺傳病

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

洗錢200億！雨刷「美女妻」才是藏鏡人　拋家棄子落跑

雨刷「美女妻」曝光！　200億洗錢房藏高雄豪宅

帥消防拍「54秒無聲片」獲萬讚　一堆人默默看完

八里凌晨砍人案！　喬賭債破局4傷

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

中油有內鬼！　「淘寶貨」釀興達大火

不肖業者「淘寶貨坑台電」害興達大火　台灣陷限電危機

興達電廠大火爆「關鍵零件」是淘寶貨　業者洗產地坑台電

宜蘭高職生上課拿水果刀猛刺同學2刀　涉殺人未遂被法官裁定收容

快訊／1.5小時湊齊100萬！龔益霆交保離開北檢　全程不發一語

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

【小阿婆上線】媽媽床上滑手機被湘荷妹妹奶音提醒：眼睛受傷！

洗錢200億！雨刷「美女妻」才是藏鏡人　拋家棄子落跑

雨刷「美女妻」曝光！　200億洗錢房藏高雄豪宅

帥消防拍「54秒無聲片」獲萬讚　一堆人默默看完

八里凌晨砍人案！　喬賭債破局4傷

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

中油有內鬼！　「淘寶貨」釀興達大火

不肖業者「淘寶貨坑台電」害興達大火　台灣陷限電危機

興達電廠大火爆「關鍵零件」是淘寶貨　業者洗產地坑台電

宜蘭高職生上課拿水果刀猛刺同學2刀　涉殺人未遂被法官裁定收容

快訊／1.5小時湊齊100萬！龔益霆交保離開北檢　全程不發一語

黃瀞瑩開箱「廣慈社宅」陽台就能看101煙火　網友大謝他

颱風生成機率高！　變天時間曝

陸股ETF全面開火！六檔擠進績效前十　00877最猛稱王

南韓關稅恐退回25％！　外媒揭日本1舉動讓美韓談判歸零

玩家譴責「任天堂鑰匙卡」只想削錢　前卡普空開發反駁另有原因

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光空間更大！採1.8升油電、2.0升汽油

川普政府下調日本汽車關稅至15％　今起生效

超反差！U18帕蘇拉在外野唱悲傷粵語歌舒壓　預測美國左投賽揚獎

租賃專法遭疑「保護租霸」房東炸鍋　違規最高罰30萬

馬英九表態挺羅智強！　大讚「空戰司令、社群一哥」最能領導國民黨

【根本地獄級挑戰】她照導航走竟開到無護欄懸崖山路！

社會熱門新聞

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

興達電廠大火爆「關鍵零件」是淘寶貨　業者洗產地坑台電

獨／涉下藥性侵女星　龔益霆找超大咖前檢座救火

即／宜蘭某高職生教室揮刀　同學遭猛刺背部重傷

即／1.5小時湊齊100萬！龔益霆交保離開北檢

高職生猛刺同學！全班驚慌直擊...家屬怒告殺人未遂2罪

即／柯文哲、應曉薇交保　北院裁定4大理由曝光

柯P交保歡呼傳到法庭　審判長：別再發生

龔益霆被控下藥性侵女星　涉2重罪100萬交保

宜蘭校園喋血案　16歲男生殺人未遂遭收容

中油有內鬼！　「淘寶貨」釀興達大火

即／爆下藥性侵女星！龔益霆抵達北檢正面曝

更多熱門

相關新聞

雨刷「美女妻」曝光！　200億洗錢房藏高雄豪宅

雨刷「美女妻」曝光！　200億洗錢房藏高雄豪宅

職棒假球案組頭「雨刷」蔡政宜，出獄後漂白從政選上議員，但惡性未改，被查出與妻子唐斯蓉聯手為東南亞多個網路博弈業者洗錢，雇了20多名員工24小時日夜操作網銀，把境外賭場贓款拆成小筆金額，匯到人頭帳戶，最後再換成虛擬貨幣轉走，光抽成手續費的不法所得就超過2億元。

Energy牛奶砸500萬賣保健品「親自送貨」！

Energy牛奶砸500萬賣保健品「親自送貨」！

中油有內鬼！　「淘寶貨」釀興達大火

中油有內鬼！　「淘寶貨」釀興達大火

不肖業者「淘寶貨」坑台電　台灣陷限電危機

不肖業者「淘寶貨」坑台電　台灣陷限電危機

興達電廠大火爆「關鍵零件」是淘寶貨　業者洗產地坑台電

興達電廠大火爆「關鍵零件」是淘寶貨　業者洗產地坑台電

關鍵字：

鏡週刊雨刷

讀者迴響

熱門新聞

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

明變天！　「全台雨最大」時間曝

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

最新預估路徑！　雙颱生成機率曝

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

小鬼逝世5周年！KID「世界喜歡日」懷念好友　貼文藏洋蔥看哭網友

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

高雄發錢囉！57萬人符合資格「最高領1萬」

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面