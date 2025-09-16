　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓男失控地鐵縱火遭求刑20年　檢方轟「恐攻等級」重刑不可避免

南韓1名67歲男子只因對離婚訴訟不滿，就在地鐵列車縱火。（翻攝自X）

▲南韓1名67歲男子只因對離婚訴訟不滿，就在地鐵列車縱火。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

南韓1名67歲男子只因對離婚訴訟不滿，就在地鐵列車縱火，所幸未造成有人死亡，但有160名無辜乘客受到驚嚇，也造成地鐵超過640萬元的財損。對此，南韓檢察官對該男子求處20年有期徒刑，並得配戴電子監控設備10年與3年保護觀察。

據《韓聯社》報導，首爾南部地方法院今（16日）對67歲元姓被告舉行結審公判，檢方直指被告因對離婚訴訟結果不滿，就在行駛在漢江底隧道內的地鐵列車縱火，威脅了160名無辜乘客及社會安全，「其行為引發社會恐懼與不安，若稍有延誤疏散，就可能造成重大人員傷亡，因此重刑判決不可避免。」

此前，首爾南部地檢署在調查過程中就直指，元某的行徑「相當於恐怖攻擊的大規模殺傷行為」，並適用了警方最初未考慮的殺人未遂罪進行起訴，因此檢方今日對元某求處有期徒刑20年，並下達10年電子監控裝置佩戴命令及3年保護觀察。元某律師則稱，元某縱火是為了「向社會訴求離婚判決的不公」。

元某律師接著表示，「他已經自白並反省，且火勢在初期就被撲滅，未造成更大損失，懇請法院從輕處理。」元某在最後陳述中僅表示，「沒有什麼想說的，正在反省。」一審判決將於10月14日上午10時宣判。

元某縱火案發生於5月31日，他在地鐵5號線汝矣渡口站至麻浦站的江底隧道區間，將汽油潑灑在列車地板並縱火，企圖殺害乘客但未遂。所幸列車採用不燃材料，導致火勢並未進一步蔓延，不過仍導致車廂一度陷入混亂，造成23名乘客因吸入濃煙送醫，129人在現場接受治療，同時造成列車燒毀等價值超過3億韓元（約新台幣641.7萬元）的財產損失。

檢警調查顯示，元某因為離婚訴訟結果對自己不利，曾萌生輕生念頭，因此決定在地鐵上犯案以引起社會的關注。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


更多鏡週刊報導
只因不滿離婚訴訟結果　6旬男地鐵縱火釀150多人輕傷
旅韓YouTuber劉力穎拒搭訕遭暴打全身傷　外交部回應了
「拒陌生韓男過夜邀請」遭痛毆骨折　46萬粉正妹網紅曝恐怖傷勢照

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鈴木一朗遭歹徒入室搶劫！
米塔颱風估周四生成「2地雨勢明顯」　1周內還有更強熱帶擾動
陳玉珊突開轟前夫！　出軌助理瞞她20年
一家3口滅門血案！　法官判女婿死刑：動機令人不齒
雪坊持續雪崩！自爆道歉文是「創辦人身心崩潰發的」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日翁「買春激戰」140少女！最小僅9歲　東南亞2國淪雛妓天堂

平時很少出門　83歲老婦人行道上「被天降墜樓男砸中」當場身亡

野狗啃食屍體！海地黑幫血洗超過50死　倖存者逃命

鈴木一朗遭入室搶劫！竊賊催淚噴霧攻擊　愛妻1招機智救全家

快訊／聯合國獨立調查首度證實：以色列對加薩實施「種族滅絕」

盧比歐：川普可能下周與澤倫斯基會面

韓男失控地鐵縱火遭求刑20年　檢方轟「恐攻等級」重刑不可避免

28歲男「囚禁印尼籍女友」鎖門燒炭！　她挺5月孕肚跳窗逃生

以軍證實！對加薩市發動重大進攻　總理納坦雅胡發聲

川普要對紐時提告！　控報導涉誹謗索賠逾4500億

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

日翁「買春激戰」140少女！最小僅9歲　東南亞2國淪雛妓天堂

平時很少出門　83歲老婦人行道上「被天降墜樓男砸中」當場身亡

野狗啃食屍體！海地黑幫血洗超過50死　倖存者逃命

鈴木一朗遭入室搶劫！竊賊催淚噴霧攻擊　愛妻1招機智救全家

快訊／聯合國獨立調查首度證實：以色列對加薩實施「種族滅絕」

盧比歐：川普可能下周與澤倫斯基會面

韓男失控地鐵縱火遭求刑20年　檢方轟「恐攻等級」重刑不可避免

28歲男「囚禁印尼籍女友」鎖門燒炭！　她挺5月孕肚跳窗逃生

以軍證實！對加薩市發動重大進攻　總理納坦雅胡發聲

川普要對紐時提告！　控報導涉誹謗索賠逾4500億

林佳緯暫居安打王　餅總放板凳半教育調度：要打到讓人追不上

典華集團二代打造越南餐廳明天試營運　10/31前享飲品買一送一

國道小貨車駕駛恍神釀「三殺連環撞」！4車受損驚險畫面曝

趙小僑認跟劉亮佐「分房睡」曝原因　代言保健品滴管斷裂…強硬回應

快訊／TPBL職籃2025-26賽程公布　開幕戰10月11日登場

日翁「買春激戰」140少女！最小僅9歲　東南亞2國淪雛妓天堂

陽明海運與韓華海洋簽署1.6萬箱LNG雙燃料船建造合約　擴大低碳運輸

生日就是林哲瑄引退記念　申皓瑋回訊息了：真的開心不起來啦

鹿耳門聖母廟捐300萬元助災後重建　黃偉哲：凝聚信眾力量守護家園

女子誤踩「化骨水」中毒身亡　陸媒曝驚人真相：網購就有

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

國際熱門新聞

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

美中貿易談判「這公司」　川普搶先發文

南韓關稅恐退回25％！　外媒揭日本1舉動讓美韓談判歸零

搭高鐵太吵小心被趕下車！日媒：比新幹線還嚴

遭擊中「UFO仍續飛行」！他驚喊：這什麼鬼東西

川普：如有必要將宣布「國家緊急狀態」

女童被母「丟進棕熊欄舍」！3年後又遭砍死

夫妻在冰箱找到彩券　驚嚇中4億元大獎

占星術算錯？地球自轉偏移星座過時2000年

川普政府下調日本汽車關稅至15％　今起生效

市場預期聯準會降息　美股收漲標普那指再創新高

聯合國獨立調查證實：以色列對加薩「種族滅絕」

以色列空襲！　「加薩最高樓」炸毀、16人死亡

嘲笑柯克遭暗殺恐被撤簽證！　魯比歐：美國不歡迎慶祝謀殺的人

更多熱門

相關新聞

搭高鐵太吵小心被趕下車！日媒：比新幹線還嚴

搭高鐵太吵小心被趕下車！日媒：比新幹線還嚴

高鐵22日起實施全新車廂管制措施，為落實車廂寧靜，手機必須調靜音，乘客不得在座位上開擴音播放手機影片或音樂，通話也必須移至車廂連接處進行，違規者經勸導不聽恐被直接趕下車。而日媒《每日新聞》也驚呼，這項規定「比新幹線還嚴格」

日官房長官林芳正宣布參選自民黨大選！

日官房長官林芳正宣布參選自民黨大選！

3大優勢超吸引人！台灣「1城市」成退休移居熱門地點

3大優勢超吸引人！台灣「1城市」成退休移居熱門地點

南韓關稅恐退回25％！　外媒揭日本1舉動讓美韓談判歸零

南韓關稅恐退回25％！　外媒揭日本1舉動讓美韓談判歸零

洗錢200億！　雨刷「美女妻」才是藏鏡人

洗錢200億！　雨刷「美女妻」才是藏鏡人

關鍵字：

南韓縱火離婚地鐵日韓要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

明變天！　「全台雨最大」時間曝

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面