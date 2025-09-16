韓男失控地鐵縱火遭求刑20年　檢方轟「恐攻等級」重刑不可避免

▲南韓1名67歲男子只因對離婚訴訟不滿，就在地鐵列車縱火。（翻攝自X）



圖文／鏡週刊

南韓1名67歲男子只因對離婚訴訟不滿，就在地鐵列車縱火，所幸未造成有人死亡，但有160名無辜乘客受到驚嚇，也造成地鐵超過640萬元的財損。對此，南韓檢察官對該男子求處20年有期徒刑，並得配戴電子監控設備10年與3年保護觀察。

據《韓聯社》報導，首爾南部地方法院今（16日）對67歲元姓被告舉行結審公判，檢方直指被告因對離婚訴訟結果不滿，就在行駛在漢江底隧道內的地鐵列車縱火，威脅了160名無辜乘客及社會安全，「其行為引發社會恐懼與不安，若稍有延誤疏散，就可能造成重大人員傷亡，因此重刑判決不可避免。」

此前，首爾南部地檢署在調查過程中就直指，元某的行徑「相當於恐怖攻擊的大規模殺傷行為」，並適用了警方最初未考慮的殺人未遂罪進行起訴，因此檢方今日對元某求處有期徒刑20年，並下達10年電子監控裝置佩戴命令及3年保護觀察。元某律師則稱，元某縱火是為了「向社會訴求離婚判決的不公」。

元某律師接著表示，「他已經自白並反省，且火勢在初期就被撲滅，未造成更大損失，懇請法院從輕處理。」元某在最後陳述中僅表示，「沒有什麼想說的，正在反省。」一審判決將於10月14日上午10時宣判。

元某縱火案發生於5月31日，他在地鐵5號線汝矣渡口站至麻浦站的江底隧道區間，將汽油潑灑在列車地板並縱火，企圖殺害乘客但未遂。所幸列車採用不燃材料，導致火勢並未進一步蔓延，不過仍導致車廂一度陷入混亂，造成23名乘客因吸入濃煙送醫，129人在現場接受治療，同時造成列車燒毀等價值超過3億韓元（約新台幣641.7萬元）的財產損失。

檢警調查顯示，元某因為離婚訴訟結果對自己不利，曾萌生輕生念頭，因此決定在地鐵上犯案以引起社會的關注。

