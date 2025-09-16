雨刷「美女妻」曝光！　200億洗錢房藏高雄豪宅

▲蔡政宜簽賭假球官司出獄後，漂白從政，現又遭檢警查出涉替東南亞博弈集團洗錢逾200億元，已遭收押禁見。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

職棒假球案組頭「雨刷」蔡政宜，出獄後漂白從政選上議員，但惡性未改，被查出與妻子唐斯蓉聯手為東南亞多個網路博弈業者洗錢，雇了20多名員工24小時日夜操作網銀，把境外賭場贓款拆成小筆金額，匯到人頭帳戶，最後再換成虛擬貨幣轉走，光抽成手續費的不法所得就超過2億元。

此外，檢警查出，雨刷夫妻砸上億元在高雄市區買透天別墅及亞灣摩天指標豪宅，檢警搜索時更查扣超過80個名牌包及各式奢華精品，讓辦案人員看到瞠目結舌。早一步潛逃的唐斯蓉已遭通緝，專案小組正擴大調查這起堪稱是東南亞最大洗錢水房的金流及其他共犯。

檢警查出，蔡政宜洗錢集團在高雄地區承租大型豪華社區，利用住戶出入頻繁及社區門禁森嚴掩護作為洗錢基地，共設有大中、鼎新、鼎強、河西、博愛、鼓山及中華七大水房，全都在市區精華地段，離高雄地檢署也不遠，根本不把司法機關放在眼裡，相當囂張。

▲蔡政宜的中國籍妻子唐斯蓉是洗錢案核心共犯，今年中潛逃出境，現已遭通緝。

該集團以基本月薪4萬元招攬水房客服人員，全天候24小時分成日、夜二班，蔡政宜夫妻對於認真在螢幕前對帳及快速在鍵盤轉帳的員工也很大方，月薪多給在5萬5至6萬元間，至於水房幹部月薪也有7萬8千元，待遇相當不錯。

▲泰國非法博弈集團猖獗，每天進出賭金驚人，透過蔡政宜在海外遙控幫忙洗錢。

由於洗錢額度不斷增加，該集團從二個水房擴增至七個，但蔡政宜落網後否認參與博弈洗錢，卻不否認太太涉及此案。橋頭地檢署認為蔡涉及洗錢金額與收入顯不相當，加上考量有串、滅證之虞，參考澳洲為嚴懲詐騙集團等利用人頭帳戶隱匿不法所得而增訂的特殊洗錢等罪，將他聲押禁見獲准。

▲蔡政宜洗錢不法獲利超過2億元，透天別墅門口停放的保時捷名車及屋內精品，都已遭檢警查扣。

本刊掌握，全案是高雄市刑警大隊在今年初接獲密報，指高雄地區有集團暗助泰國不法博弈集團洗錢，報請橋頭地檢署指揮偵辦；檢警五月初發動首波搜索行動時，逮捕水房核心成員蕭旭良與李奐昱等人，並向法院聲押獲准；本月初檢方率先偵結第一波案情，以賭博及違反《洗錢防治條例》及《組織犯罪條例》等罪嫌，將蕭、李二人起訴，並從重求刑10年。

▲檢警從蔡政宜住處查扣百萬現金，懷疑其他值錢物品已被藏匿。

檢警查出，該集團分工縝密，蔡政宜與泰國從事百家樂的Jun88、HOOOLY及77.Win等博弈集團搭上線後，派蕭旭良、李奐昱二人至馬來西亞學習境外洗錢技術，後來蕭在蔡政宜夫妻介紹下至泰國，以每人三萬泰銖代價，大量收購人頭帳戶及帳密，將該帳戶綁定在特定手機門號，再帶回高雄水房操作，跨境替泰國博弈業者洗錢以規避查緝。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



更多鏡週刊報導

封面故事／東南亞最大水房藏身高雄豪宅 踢爆雨刷夫妻操盤洗錢集團

雨刷洗錢兩百億1／拋夫棄子藏中國 揭雨刷妻「美美」藏鏡人角色

雨刷洗錢兩百億2／名牌包堆整牆、用愛馬仕洗香香 雨刷夫妻奢豪生活曝光