關山警多元宣導交通安全月　推廣「停讓文化」深入日常

▲台東關山警用手拿板、海報、帆布條宣導交通安全月。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

九月是全國性的「交通安全月」，台東縣政府今年以「人本交通—停讓文化」為核心主題，製作海報、手拿板、大型帆布條與關東旗等多樣化宣導用品，分送縣警局交通隊及台東、關山、大武、成功等四個分局，希望將宣導融入日常，讓交通安全觀念深植人心。

關山警分局接獲宣導品後，立即規劃多元化運用方式，將交通安全理念結合在地生活。除了在轄內機關、學校及社區活動中使用手拿板與帆布條外，並將海報張貼於各鄉鎮公所、金融機構出入口、社區公告欄、候車亭與文健站等人潮聚集地點，讓民眾日常生活中隨處可見，潛移默化中提升安全意識。

該分局指出，近年來行人交通事故頻傳，社會各界對交通安全高度關注。此次宣導除呼籲駕駛人「車輛慢看停、行人安全行」，也提醒行人遵守號誌及規範，共同營造安全交通環境。分局並結合校園與社區活動，透過互動講解與情境模擬，讓孩童與長者能更直觀理解並實踐安全觀念。

為提升可視度與趣味性，員警在集會場合使用大型帆布條與關東旗吸引注意，並搭配淺顯易懂的解說與問答活動。例如透過舉牌示意與模擬演練，讓駕駛與行人清楚掌握「慢看停」的步驟，將口號轉化為實際行為。

關山警分局強調，交通安全不僅是警方責任，更需要全民共同參與。透過縣府與警局攜手推動，希望將「尊重生命、停讓文化」傳達到每個角落，逐步建立以人為本的交通新風氣，確保鄉親「出門平安、返家安心」。