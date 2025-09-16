　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「歡迎最親民賴總統」布條惹議　鍾年晃還原實情：有圖未必有真相

▲淡江大橋合龍典禮現場照。（圖／記者劉亮亨攝）

▲淡江大橋合龍典禮布條。（圖／記者劉亮亨攝）

記者郭運興／台北報導

淡江大橋今（16日）舉辦合龍儀式，總統賴清德也出席活動，但現場卻出現「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條，引起熱議。對此，媒體人鍾年晃還原實情指出，包商自行準備了紅布條，但總統府先遣人員抵達現場後，立刻婉轉地和包商協調，認為今天的主角是淡江大橋，不是總統，是否可以將布條取下，所以，後來正式典禮的時候，這布條就看不到了。他強調，有圖未必有真相，但一定可以帶風向，查證一點都不難。

鍾年晃表示，看到這張照片時自己也是傻眼，心想是哪個天才做的，但查證之後才知道，原來是包商覺得淡江大橋能夠合龍實屬不易，也值得紀念，才準備了這個紅布條。

鍾年晃指出，總統府先遣人員抵達現場後，一看到布條，立刻婉轉地和包商協調，認為今天的主角是淡江大橋，不是總統，是否可以將布條取下，所以，後來正式典禮的時候，這布條就看不到了。

鍾年晃強調，拍攝的人應該是提早抵達，在布條取下前拍的，至於報導的民代，有查證嗎？自己想是沒有的，因為查證一點都不難，一共只花了1分40秒。

另外，掛出布條的承包商「工信工程」，引起爭議後，發出聲明表示，有關網路上流傳今日淡江大橋合龍典禮相關歡迎總統布條，此是工信自行懸掛的，事前沒有通知主管機關，經機關發現後已立即移除。

工信指出，懸掛紅布條係為感謝本項工程是總統賴清德在行政院長任內大力支持，才得以順利開工。感謝賴清德以及後續幾任行政院長、行政團隊的支持，如今這項工程即將完工，造福淡水居民，這是地方樂見，更是全民之福。

工信強調，希望各界不要過度解讀，共同期待未來工程繼續如期如質進行，早日完工，以解決淡北地區居民交通問題。

09/15 全台詐欺最新數據

