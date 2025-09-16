總統府先遣人員一早看到「最親民總統」布條傻爆眼　火速溝通卸除

▲淡江大橋合龍典禮，工信自行懸掛「最親民總統」布條，在府方先遣人員抵達時，便溝通卸除，圖為布條卸除前後對照。（圖／讀者提供）



記者陶本和／台北報導

淡江大橋今天（16）拼上最後一塊節塊，橋面正式閉合的新里程碑，總統賴清德也出席合龍典禮，但活動現場出現至少3面「歡迎最親民的賴總統視察」的紅布條，引起網路熱議；而承包商工信工程也承認，這是他們自行懸掛，並為通知主管機關。據了解，今天上午總統府的先遣人員抵達現場時，看到布條當場傻眼，隨即與工程單位溝通卸除，因此後來在正式典禮上，是沒有這塊布條的。

新北市議員陳偉杰一早在Threads上PO出一張照片，照片背景是他站在一大塊紅布條前面，紅布條上用鮮黃色字體寫下來「歡迎最親民的賴總統視察」。陳偉杰則表示，「參加淡江大橋的合龍，結果看到超大的紅布條，這樣我是不是要列隊鼓掌歡迎國家領導？大家怎麼看」。

此篇PO文馬上引起網路熱議，不少網友留言表示，「別騙喔！這是北韓還是中共吧 」、「不知道的還以為身處北韓！」、「給個面子，要記得鼓掌歡呼～才顯得對黨～啊不不不是對國家的忠誠！」、「不知到還以為是到中國大陸，賴總書記要來了！ 」、「這布條也太像中共了吧」。

不過，其實相關的布條至少有3面，是由承包商工信工程在今天清晨時懸掛的。在引起熱烈討論後，工信也發出聲明承認，是他們自行懸掛，事前沒有通知主管機關，經機關發現後已立即移除。

據了解，今天上午交通部人員先抵達會場，便已回報民間廠商所懸掛的布條，交通部長陳世凱就先進行初步的溝通。接著，總統府的先遣人員抵達現場時，看到布條當場傻眼，立即拍照回報後，便也同步跟工程單位溝通，府方向廠商強調，可以理解民間工程單位的盛情，但今天是淡江大橋合龍典禮，總統並不是主角，聚焦在淡江大橋的重要里程碑，而且是歷經不同時代的政府，一棒接一棒努力的成果，因此建議卸除會比較妥適；所以，後來工程單位也在典禮開始前，將布條卸除。

