讓媽好好走？子女動搖「藍白拖擲筊」問了　ICU醫曝家屬心態

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

ICU醫師陳志金經常在粉專分享病房故事，他11日回憶十多年前一樁加護病房難題，一名OHCA病人經30分鐘CPR雖恢復心跳，卻無腦幹反射、全靠強心劑維持。丈夫先在電話中表明「盡力就好，若不行就別再急救」，但到場的姐弟情緒激動、堅持「救到底」。為化解僵局，他大膽建議把決定「交回給病人」，透過「藍白拖擲筊」詢問母親真意，讓她「平順離開」不再受苦。

他表示，當時病人被送到急診時，心跳就停止了，經過30分鐘CPR急救，雖然恢復心跳和血壓，還是必須依賴強心劑。而且在心跳停止的這30分鐘，腦部是沒有血流供應的，在缺氧30分鐘以後，腦幹功能很有可能就會喪失。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但當時病人年約20出頭的子女直呼「反正我們就是要急救到底！」甚至否定父親意見。社工介入釐清糾結，孩子不滿父親過往，才逞強守護母親。兩天後病況每況愈下，醫護再次溝通，起初姐弟倆都低頭不語，陳志金突然看到病人胸前掛的平安符，又想到之前有讓他們使用過符水，突然就冒出了句「不然，我們搏杯（擲筊）看看，直接問媽媽好不好？」

姐弟倆一聽就答應，馬上跪在床邊。原本陳志金要找兩個十元硬幣，沒想到弟弟熟練的脫下藍白拖，讓他一愣，「我們站在一旁的人，都盡量克制自己，沒有人說話，當然，也沒有人敢發出笑聲。他們是認真的。」

隨著弟弟問「媽，我們不要妳這麼辛苦，讓妳好好的走，好嗎？」並將拖鞋擲向空中，眾人摒息以待，落地一正一反——「是聖杯！」護理師輕聲提示。姐弟接納結果，後續由資深護理師溫柔銜接安排，讓善終得以圓滿。

不過，陳志金透露，其實擲筊的機率並不是剛好一半一半的，「只要掌握好命題的『方向』，其實有四分之三的機率，可以讓病人不再受苦。」他指出，一正一反＝同意（50%）、兩反＝不同意（25%）、兩正＝無法裁示（25%）。若家屬問「讓妳好好走，好嗎？」病患有75%機會避免受苦；若問「妳要不要急救？」善終機率恐只剩25%。

陳志金強調，DNR決策對家屬是天人交戰，應以病人意願為依歸、與醫療團隊充分討論。最後他也曝光家屬心態，「家屬不是想讓病人受苦，而是害怕自己的決定等於放棄，解套方式之一就是『讓病人做主』。」