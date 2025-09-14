　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

讓媽好好走？子女動搖「藍白拖擲筊」問了　ICU醫曝家屬心態

▲▼高雄大叔穿藍白拖踩到鐵釘，沒想到鐵釘的推力竟把拖鞋橡膠塞進腳底板。（示意圖／記者許宥孺攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

ICU醫師陳志金經常在粉專分享病房故事，他11日回憶十多年前一樁加護病房難題，一名OHCA病人經30分鐘CPR雖恢復心跳，卻無腦幹反射、全靠強心劑維持。丈夫先在電話中表明「盡力就好，若不行就別再急救」，但到場的姐弟情緒激動、堅持「救到底」。為化解僵局，他大膽建議把決定「交回給病人」，透過「藍白拖擲筊」詢問母親真意，讓她「平順離開」不再受苦。

他表示，當時病人被送到急診時，心跳就停止了，經過30分鐘CPR急救，雖然恢復心跳和血壓，還是必須依賴強心劑。而且在心跳停止的這30分鐘，腦部是沒有血流供應的，在缺氧30分鐘以後，腦幹功能很有可能就會喪失。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但當時病人年約20出頭的子女直呼「反正我們就是要急救到底！」甚至否定父親意見。社工介入釐清糾結，孩子不滿父親過往，才逞強守護母親。兩天後病況每況愈下，醫護再次溝通，起初姐弟倆都低頭不語，陳志金突然看到病人胸前掛的平安符，又想到之前有讓他們使用過符水，突然就冒出了句「不然，我們搏杯（擲筊）看看，直接問媽媽好不好？」

姐弟倆一聽就答應，馬上跪在床邊。原本陳志金要找兩個十元硬幣，沒想到弟弟熟練的脫下藍白拖，讓他一愣，「我們站在一旁的人，都盡量克制自己，沒有人說話，當然，也沒有人敢發出笑聲。他們是認真的。」

隨著弟弟問「媽，我們不要妳這麼辛苦，讓妳好好的走，好嗎？」並將拖鞋擲向空中，眾人摒息以待，落地一正一反——「是聖杯！」護理師輕聲提示。姐弟接納結果，後續由資深護理師溫柔銜接安排，讓善終得以圓滿。

不過，陳志金透露，其實擲筊的機率並不是剛好一半一半的，「只要掌握好命題的『方向』，其實有四分之三的機率，可以讓病人不再受苦。」他指出，一正一反＝同意（50%）、兩反＝不同意（25%）、兩正＝無法裁示（25%）。若家屬問「讓妳好好走，好嗎？」病患有75%機會避免受苦；若問「妳要不要急救？」善終機率恐只剩25%。

陳志金強調，DNR決策對家屬是天人交戰，應以病人意願為依歸、與醫療團隊充分討論。最後他也曝光家屬心態，「家屬不是想讓病人受苦，而是害怕自己的決定等於放棄，解套方式之一就是『讓病人做主』。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／夫妻爬山失聯8天　人找到了
進火鍋店問「有收10%服務費嗎」老闆娘霸氣回11字！全場大讚
搶救畫面曝！無照21歲騎士載18歲女自撞雙亡
27歲台男「潘尚鈺」跑去日本詐騙460萬元　被當場逮捕
熱帶擾動發展中！　周三「全台防較大雨勢」
吃柚子前先看藥單！藥師列「10種藥物」別一起吃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

進火鍋店問「有收10%服務費嗎？」老闆娘霸氣回11字！全場大讚

讓媽好好走？子女動搖「藍白拖擲筊」問了　ICU醫曝家屬心態

南邊熱帶擾動發展中　周三水氣移入「全台防較大雨勢」

自爆「騙麥當勞漢堡」8次都成功！律師看傻：妥妥的詐欺罪

漸凍父僅剩眼能動！努力拼出「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

上車舞爆紅　粉絲一出手「就砸6位數抖內」嚇歪他！內行：只是小咖

中市公車9/22起調整　大肚、龍井人「轉乘」無縫接軌台灣大道

台灣最雷景點　外國人「點名1地」待5分鐘就離開：超失望

台捷簽署文學駐村交流　李遠訪歐結束：台灣在世界是一個強大存在

快訊／6縣市大雷雨轟2小時　「2地山區暴雨」國家警報響

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【討論解方】陳其邁籲朝野放下屠刀！　「政治領袖無法坐下談是愧對人民」

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

馬志翔談舊愛江祖平　希望她都好：祝她幸福

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

進火鍋店問「有收10%服務費嗎？」老闆娘霸氣回11字！全場大讚

讓媽好好走？子女動搖「藍白拖擲筊」問了　ICU醫曝家屬心態

南邊熱帶擾動發展中　周三水氣移入「全台防較大雨勢」

自爆「騙麥當勞漢堡」8次都成功！律師看傻：妥妥的詐欺罪

漸凍父僅剩眼能動！努力拼出「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

上車舞爆紅　粉絲一出手「就砸6位數抖內」嚇歪他！內行：只是小咖

中市公車9/22起調整　大肚、龍井人「轉乘」無縫接軌台灣大道

台灣最雷景點　外國人「點名1地」待5分鐘就離開：超失望

台捷簽署文學駐村交流　李遠訪歐結束：台灣在世界是一個強大存在

快訊／6縣市大雷雨轟2小時　「2地山區暴雨」國家警報響

介紹樂器變現場「吹吹」　他傳訊：Sorry啦

台南捷運藍線動起來！沿線成房市熱點　網友吵翻「南高置產首選」

渡假村10月連假「晚餐買1送1」　泡戶外五行湯、玩音樂派對

投縣一般性補助款+計畫性補助減108億　籲中央遵財劃法、公平標準

女跑馬拉松「男友嗑光補給零食」網炸鍋！　6秒片衝破360萬觀看

人找到了！夫妻檔協作南三段失聯8天　今自行下山平安返回部落

幕後／黨魁戰推會贏的！郝龍斌慎估黨員票比　趙少康出線機率高

漢堡王超狂「雞薯條堡」快閃回歸5天　最低下殺46折

張曼玉隱居法國過農村生活！　「全身包緊緊撿雞蛋」畫面流出

進火鍋店問「有收10%服務費嗎？」老闆娘霸氣回11字！全場大讚

【大胃王喝5碗30元大碗豆漿】破紀錄外還加點菜嚇壞店員XD

生活熱門新聞

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款

最新模擬路徑！　颱風生成機率曝

印尼「營多麵」調味包驗出致癌農藥

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

你有領到嗎　前7月平均薪資出爐！

打民進黨「燒光上億身家」　館長喊沒錢：以前挺綠生意很好

高鐵行動電源起火　消防員揭唯一滅火法

文化部長李遠：希望捷克人同情台我

韓國10萬元就能買車！李多慧「預算50萬」在台買不到

40歲男宵夜愛吃「一物」！起床險猝死

好運到！　4星座年底前大翻身

交往5年發現懷孕！男友要求驗DNA...她心寒

柯文哲恐面臨「監禁牌」！命理師預測下場　1情況能解套

更多熱門

相關新聞

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

加護病房每天都在上演生離死別故事！奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金透露，一名五十多歲罹患漸凍症的父親，全身癱軟只能靠呼吸器維生，唯一能動的部位只有眼睛，與陪伴在旁的二十多歲兒子，只能透過注音板與父親用眨眼的方式逐字拼音對話，未料有天父親竟拚出「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ（拔掉）」2字，讓兒子在震撼與心碎中，點頭答應父親的最後心願。

陸14歲少年撞死女行人！父一聽賠償直接擺爛

陸14歲少年撞死女行人！父一聽賠償直接擺爛

南投男失蹤家屬祈福救命　3天後神奇在祖靈地找到人

南投男失蹤家屬祈福救命　3天後神奇在祖靈地找到人

跑山路撞爛對向保時捷！2友重傷　18歲男道歉

跑山路撞爛對向保時捷！2友重傷　18歲男道歉

不想躺有人過世的床！醫嘆很為難

不想躺有人過世的床！醫嘆很為難

關鍵字：

陳志金ICU加護病房家屬善終擲筊

讀者迴響

熱門新聞

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

陳曉東淚替于朦朧發聲！「為何全在刪文」

快訊／U18台灣3比2勝韓國奪季軍

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看

《2分之一強》舞陽宣布結婚！「法國絕美婚紗曝光」

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

李光洙缺席婚禮　金鐘國親口公布原因：只邀請50人

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

女神級啦啦隊長結婚了！金韓拿披白紗嫁團長　安芝儇驚喜到場

台南台積電工安意外　工人遭風扇擊中摔落3m亡

全紅嬋上大學了！　開學照曝光

更多

最夯影音

更多

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面