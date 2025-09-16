無碳發電！　美能源部長：核融合發電最快8年內可商轉

▲美國加州勞倫斯利佛摩國家實驗室2022年在核融合研究取得重大里程碑。（示意圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國能源部長萊特（Chris Wright）表示，備受矚目的核融合發電有望在未來10年內實現商業化，最樂觀情況甚至可能於8年內達成商轉。他強調，在川普政府任內完成商業路徑規劃，是可以期待的目標。

萊特接受《彭博》（Bloomberg）訪問時指出，「我相信川普政府任內，我們就能找到核融合的商業化路徑。商業發電最快8年內就能實現，我很難想像這個時程會超過15年。」核融合反應被視為清潔能源的聖杯，其原理為驅動太陽與恆星的能量來源，可產生大量無碳電力，然而人類長年來始終無法有效駕馭這項技術。

2022年，美國能源部下屬的勞倫斯利佛摩國家實驗室首次成功完成「能量輸出大於輸入」的核融合反應，為核融合發電技術邁向實用化立下里程碑，也因此大幅提振市場信心。

這項突破吸引包括亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、矽谷投資人彼得提爾（Peter Thiel）等科技巨擘投入數十億美元資金。除此之外，越來越多主權財富基金、國家開發銀行與創投單位也紛紛進場支持，反映整體產業對核融合前景的高度期待。

萊特強調，如今的技術創新速度已遠勝以往，這項突破性能源技術正逐步從理論走向現實，「我們比任何時候都更接近核融合發電實現的那一天」。他並呼籲相關產業與政策制定者繼續推動研發進程，讓這項零碳排的新興能源盡早造福全球。