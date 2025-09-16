　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大谷翔平回擊夏威夷房地產訴訟！　經紀人：濫用大谷形象謀私利

道奇隊明星球員大谷翔平近日捲入夏威夷房地產官司糾紛。（圖／達志／美聯社）

▲道奇隊明星球員大谷翔平近日捲入夏威夷房地產官司糾紛。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

效力於美國杉磯道奇隊的明星球員大谷翔平及其經紀人內兹‧巴雷洛（Nez Balelo），在今年8月捲入1起價值2.4億美元的房地產糾紛，他們遭夏威夷1名資深開發商與1名房地產經紀人指控，大谷與其經紀人涉嫌干預原有合作關係，導致他們遭合作夥伴踢出夏威夷哈普納海岸（Hapuna Coast）1處豪宅開發案之外，進而造成數百萬美元的損失。對此，大谷與其經紀人在近日採取行動反擊。

綜合外媒報導，這宗訴訟於8月8日在夏威夷第一巡迴法院被提出，由房地產開發商凱文‧J‧海斯（Kevin J. Hayes Sr.）和房地產經紀人松本智子（Tomoko Matsumoto）提出。2人聲稱，他們自10多年前便開始籌劃位於夏威夷大島哈普納海岸的一個豪華住宅開發項目，並於2023年邀請大谷擔任品牌代言人，以吸引日本與美國高端買家。然而，大谷的經紀人巴雷洛後來向雙方共同合作的開發公司「Kingsbarn Realty Capital」施壓，要求解除2人的合作關係，導致2人遭踢出該開發項目。

該項訴訟中指稱，大谷與其經紀人藉由運動明星身分及法律手段進行施壓，屬於「侵權干預」與「不當得利」。

根據大谷和巴雷洛的律師團在本週日（14）提交的文件，海斯和松本在2023年獲得了該合資項目的少數股權，並簽署了一份代言協議，允許他們使用大谷翔平的姓名、肖像和形象（NIL）來推廣該房地產項目。

然而，該律師團聲稱，海斯和松本曾在未經授權的情況下，擅自利用大谷的姓名和照片為其「私人開發案」的網站吸引流量，並試圖利用大谷作為「全球最知名棒球運動員」的影響力為自己謀取私利，且未支付任何費用。

律師團指出，巴雷洛作為大谷的經紀人，在發現對方的侵權行為後，立刻履行職責，提出將對侵權行為採取法律行動。律師團在聲明中強調，巴雷洛始終將大谷的利益放在首位，包括保護他的姓名、肖像和形象免遭未經授權的濫用。

目前，海斯和松本的律師尚未對此事作出回應。

