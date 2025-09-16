川普：美軍二度攻擊委內瑞拉　擊沉毒品船3死

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普15日宣布，美軍再次擊沉一艘涉嫌從委內瑞拉出發的毒品走私船，當時該艘走私船在委內瑞拉附近的國際海域，此次襲擊造成船上3人死亡。這是繼一周前首次打擊類似船隻後，美方在短時間內第二次發動軍事行動，顯示川普政府持續以強硬手段對抗跨國毒品販運網絡。

▲川普。（圖／路透）



綜合外電報導，川普15日在旗下社群平台「Truth Social」的發文，「這次攻擊行動造成3名男性恐怖分子當場死亡，美軍沒有任何人受傷。記住這個警告，如果你正在運送可能致美國人於死地的毒品，我們追捕的就是你！」川普在貼文中強調，這些行動是對國內毒品氾濫的正面回應，也是他個人反毒立場的具體展現。

這艘被擊沉的船隻可能與委內瑞拉勢力龐大的犯罪集團「阿拉瓜軍列車」（Tren de Aragua）有關，這個組織近年來勢力遍及南美與加勒比地區，美方認為其涉及大量毒品與武器走私。

美軍是否直接參與行動仍未獲五角大廈證實，但川普先前已多次在競選活動中表態，將對毒品來源國採取「前所未見的強硬打擊」，甚至不排除對外國販毒組織發動軍事行動。

一周前，川普曾首次宣布美方「摧毀了一艘從委內瑞拉駛來、試圖將毒品偷渡進美國的快艇」，但當時他並未提供具體位置或作戰細節，也未說明死傷人數，引起媒體與國會議員關注。

連續兩次類似的軍事打擊行動，引發部分國會議員與法律界的疑慮。批評者指出，若缺乏明確法律依據與國會授權，這類軍事行動可能觸犯《戰爭權力法》（War Powers Act），並挑戰國際法規範的正當性。另一方面，也有川普支持者讚揚這種強勢作為，認為是保護國土、遏止毒品犯罪的必要之舉。

目前尚未有來自委內瑞拉官方的正式回應，也未見其他國際組織對事件發表評論。外界關注，美軍是否將持續採取類似行動，以及此舉是否會引發地區外交緊張。