AIT表態「台灣地位未定」　卜睿哲：首次看到具體的措辭

AIT回應中國扭曲二戰文件、企圖藉此正當化對台主權時指出，北京敘事錯誤，這些文件沒有決定台灣最終政治地位。AIT前理事主席卜睿哲14日受訪表示，這是他首次看到AIT如此具體的措辭，但符合美國長期政策。

中國刻意扭曲「開羅宣言」等二戰歷史文件，試圖對台灣的主權合法化，美國在台協會（AIT）發言人日前對此回覆中央社詢問指出，中國刻意扭曲（intentionally mischaracterizes）二戰時期的文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「舊金山和約」，試圖支持其脅迫台灣的行動。

這名發言人說，北京的敘事完全錯誤，這些文件都沒有決定台灣最終政治地位，錯誤的法律敘事是北京更廣泛行動的一環，意圖將台灣孤立於國際社會之外，並限制其他國家在與台灣互動方面的主權選擇。

對於應如何解讀AIT這番措辭，AIT前理事主席、華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）以書面回覆中央社指出，「這是我第一次看到這樣具體的措辭」。

他表示，措辭背後的理念與美國過去政策一致。美國長期以來一直發表類似「兩岸分歧應以和平方式，並在台灣人民同意下解決」的聲明。

卜睿哲指出，「分歧」一詞隱含著台灣法律地位的問題，例如台灣是否屬於中國。如果是，條件與細節為何。因此他不會過度解讀這種特定的表述。

前AIT副處長王曉岷（Robert Wang）則說，他不確定這是否是美國首次明確提及台灣「最終政治地位」的說法，但這一用語與美國在「台灣關係法」中明確闡述的對台政策完全一致。

他表示，台灣關係法尤其明確指出，美國決定與中華人民共和國建交，是基於對台灣的未來將以和平方式決定的期望。

「換句話說，台灣關係法明示，美國不認為台灣的政治地位是由任何先前的文件，包括二戰時期的宣言或條約所決定，是基於期望台灣的未來將以和平方式決定。」

王曉岷也說，無論AIT先前是否使用過「最終政治地位」這一說法，他認為這項聲明意義重大，是對北京日益加劇的對台脅迫行動的回應。

一名前AIT高階官員則表示，他不認為AIT的回應具特殊意義，因為AIT所引用的文件確實並未確定台灣的政治地位，而AIT的聲明只是重申台灣的國際法律地位仍懸而未決（remains unsettled）。

美國國務院一名發言人指出，正如AIT已準確傳達的，中國刻意扭曲二戰時期的文件，企圖藉此支持其以脅迫手段來控制台灣的行動。

這名發言人說，美國將持續在中國的軍事、經濟、資訊、法律和外交壓力下支持台灣。美國與國際夥伴一起堅定支持兩岸和平穩定，並反對任何片面改變現狀的企圖，特別是透過武力或脅迫。