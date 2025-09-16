　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

AIT表態「台灣地位未定」　卜睿哲：首次看到具體的措辭

▲▼美國在台協會，American Institute in Taiwan，AIT，AIT新館，AIT內湖新館。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲AIT表態台灣地位未定。（圖／資料照）

文／中央社

AIT回應中國扭曲二戰文件、企圖藉此正當化對台主權時指出，北京敘事錯誤，這些文件沒有決定台灣最終政治地位。AIT前理事主席卜睿哲14日受訪表示，這是他首次看到AIT如此具體的措辭，但符合美國長期政策。

中國刻意扭曲「開羅宣言」等二戰歷史文件，試圖對台灣的主權合法化，美國在台協會（AIT）發言人日前對此回覆中央社詢問指出，中國刻意扭曲（intentionally mischaracterizes）二戰時期的文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「舊金山和約」，試圖支持其脅迫台灣的行動。

這名發言人說，北京的敘事完全錯誤，這些文件都沒有決定台灣最終政治地位，錯誤的法律敘事是北京更廣泛行動的一環，意圖將台灣孤立於國際社會之外，並限制其他國家在與台灣互動方面的主權選擇。

對於應如何解讀AIT這番措辭，AIT前理事主席、華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）以書面回覆中央社指出，「這是我第一次看到這樣具體的措辭」。

他表示，措辭背後的理念與美國過去政策一致。美國長期以來一直發表類似「兩岸分歧應以和平方式，並在台灣人民同意下解決」的聲明。

卜睿哲指出，「分歧」一詞隱含著台灣法律地位的問題，例如台灣是否屬於中國。如果是，條件與細節為何。因此他不會過度解讀這種特定的表述。

▲AIT（美國在台協會）前理事主席卜睿哲（Richard C. Bush ）。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲AIT前理事主席卜睿哲（Richard C. Bush ）。（資料照／記者鄭佩玟攝）

前AIT副處長王曉岷（Robert Wang）則說，他不確定這是否是美國首次明確提及台灣「最終政治地位」的說法，但這一用語與美國在「台灣關係法」中明確闡述的對台政策完全一致。

他表示，台灣關係法尤其明確指出，美國決定與中華人民共和國建交，是基於對台灣的未來將以和平方式決定的期望。

「換句話說，台灣關係法明示，美國不認為台灣的政治地位是由任何先前的文件，包括二戰時期的宣言或條約所決定，是基於期望台灣的未來將以和平方式決定。」

王曉岷也說，無論AIT先前是否使用過「最終政治地位」這一說法，他認為這項聲明意義重大，是對北京日益加劇的對台脅迫行動的回應。

一名前AIT高階官員則表示，他不認為AIT的回應具特殊意義，因為AIT所引用的文件確實並未確定台灣的政治地位，而AIT的聲明只是重申台灣的國際法律地位仍懸而未決（remains unsettled）。

美國國務院一名發言人指出，正如AIT已準確傳達的，中國刻意扭曲二戰時期的文件，企圖藉此支持其以脅迫手段來控制台灣的行動。

這名發言人說，美國將持續在中國的軍事、經濟、資訊、法律和外交壓力下支持台灣。美國與國際夥伴一起堅定支持兩岸和平穩定，並反對任何片面改變現狀的企圖，特別是透過武力或脅迫。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小鬼逝世5周年！KID貼文藏洋蔥看哭網友

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

AIT表態「台灣地位未定」　卜睿哲：首次看到具體的措辭

陳智菡沒害到柯文哲！小草湧入臉書力挺「小姐姐受委屈了」

快訊／北院裁定維持柯文哲交保　民眾黨：印證先前北檢主張明顯不當

快訊／柯文哲維持交保！柯媽哽咽發聲「我的孩子真的是好孩子」

快訊／柯文哲二獲交保　黃國昌秒發文喊「打臉北檢」

北院維持交保裁定　柯文哲笑著向小草握手、揮手致意

快訊／柯文哲現身！等候7小時「維持交保」　現場喊：阿北加油

AIT指台灣地位未定論　國民黨：二戰文件確認主權歸屬中華民國

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

王鴻薇重轟「又用iPhone情勒國人」　NCC火速回應：時序先後不同

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

【小阿婆上線】媽媽床上滑手機被湘荷妹妹奶音提醒：眼睛受傷！

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

AIT表態「台灣地位未定」　卜睿哲：首次看到具體的措辭

陳智菡沒害到柯文哲！小草湧入臉書力挺「小姐姐受委屈了」

快訊／北院裁定維持柯文哲交保　民眾黨：印證先前北檢主張明顯不當

快訊／柯文哲維持交保！柯媽哽咽發聲「我的孩子真的是好孩子」

快訊／柯文哲二獲交保　黃國昌秒發文喊「打臉北檢」

北院維持交保裁定　柯文哲笑著向小草握手、揮手致意

快訊／柯文哲現身！等候7小時「維持交保」　現場喊：阿北加油

AIT指台灣地位未定論　國民黨：二戰文件確認主權歸屬中華民國

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

王鴻薇重轟「又用iPhone情勒國人」　NCC火速回應：時序先後不同

AIT表態「台灣地位未定」　卜睿哲：首次看到具體的措辭

達美樂火山披薩縮水？他PO對比照「剩麵皮+醬」傻眼　兩派人吵翻

占星術其實算錯了？地球72年偏移1度　紐時：星座過時2000年

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　1家3口都確診罕見遺傳病

美中達成TikTok框架協議　貝森特：川普19日將通話習近平

美國RAM大公羊「純電動皮卡車計畫終止」！改搭增程引擎明年亮相

國際火線／社群「大鎖國時代」來臨！從尼泊爾動亂談起

易肇事路口前10名　桃園平鎮區「這路口」全日禁止左轉

17號「米塔」醞釀中　預估2個有機會成颱逼近台灣！可能又強又大

任天堂招聘難度驚人！日博士曝「根本不需學歷篩檢」　前主管回應了

【根本地獄級挑戰】她照導航走竟開到無護欄懸崖山路！

政治熱門新聞

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

TVBS民調／台南要變天？　謝龍介落後陳亭妃5百分點、大勝林俊憲

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

陳智菡沒害柯文哲！小草湧入臉書挺「小姐姐受委屈了」

即／柯文哲交保！柯媽哽咽：我的孩子是好孩子

即／柯再交保　黃國昌秒發：打臉北檢

即／等候7小時！柯文哲現身

「普發5萬」藍綠吵翻　盧秀燕被包圍老神在在

行政院：中央舉債2992億　台北、台中獲大幅挹注應能好好顧市民

快訊／北院裁定維持柯文哲交保　民眾黨：印證先前北檢主張明顯不當

分析國民黨主席民調3重點！　羅友志：趙少康全面輾壓所有人

藍主席選舉民調出爐　鄭麗文22%領先、郝龍斌落後不到2百分點

無良公關管理員被起訴　徐巧芯盼還公道：前幾次某些人囂張不得了

柯文哲羈押庭稀客　張亞中曝棄親自領表原因：再把柯押進去沒道理

更多熱門

相關新聞

美中貿易談判「這公司」　川普搶先發文

美中貿易談判「這公司」　川普搶先發文

美中貿易談判本周在馬德里會晤，美國總統川普15日搶先發文透露，美中就TikTok的未來已達成協議，這場長達數年的爭議可能告一段落。

槓AIT　國民黨：二戰文件確認主權歸屬中華民國

槓AIT　國民黨：二戰文件確認主權歸屬中華民國

柯克遇刺言論爆清算　名嘴醫師丟飯碗

柯克遇刺言論爆清算　名嘴醫師丟飯碗

川普：如有必要將宣布「國家緊急狀態」

川普：如有必要將宣布「國家緊急狀態」

星鏈服務中斷！影響上萬用戶　衝擊烏前線

星鏈服務中斷！影響上萬用戶　衝擊烏前線

關鍵字：

北美要聞AIT卜睿哲

讀者迴響

熱門新聞

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

小鬼逝世5周年！KID「世界喜歡日」懷念好友　貼文藏洋蔥看哭網友

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

台南2貨櫃屋暗夜大火　火光濃煙竄天！消防射水搶救

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

即／宜蘭某高職生教室揮刀　同學遭猛刺背部重傷

明晚變天「連4天雨炸全台」　下周還有熱帶擾動發展

高雄發錢囉！57萬人符合資格「最高領1萬」

46萬正妹YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝

獨／涉下藥性侵女星　龔益霆找超大咖前檢座救火

即／1.5小時湊齊100萬！龔益霆交保離開北檢

推掉5萬顆大單！「黑手牌」蛋黃酥老闆曝原因

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面