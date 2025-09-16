嘲笑柯克遭暗殺恐被撤簽證！　魯比歐：美國不歡迎慶祝謀殺的人

▲美國國務卿盧比歐 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國保守派活動家、「美國轉折點」（Turning Point USA）聯合創辦人、網紅柯克（Charlie Kirk）遭暗殺身亡，不少美國民眾甚至外國人，卻在嘲笑他的死亡。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）15日表示，他完全同意副國務卿藍道（Christopher Landau）的觀點，即美國不歡迎任何慶祝謀殺的人入境，並強調若這類人士已經身在美國，政府應該立即撤銷他們的簽證。

藍道當時指出，在社群平台上看到有人頌揚或合理化柯克遇害的行為，對此他已要求領事館官員採取適當措施，明確表達美國不歡迎任何讚頌暴力與仇恨的外國人。

魯比歐接受《福斯新聞網》（Fox News）訪問時，針對國務院是否會禁止或撤銷相關人士簽證的提問明確表態。他指出，簽證與美國公民權不同，是一項訪問許可，而非權利，美國無義務接納具有破壞性行為傾向的外國人；他強調，「我們不會邀請這些人來美國旅遊、求學或工作，所有受邀人士都應該接受更高標準的審查。」

魯比歐表示，凡是慶祝或讚揚政治謀殺、處決或暗殺行為的人，都不應該擁有進入美國的資格。若此類人士已經入境，「我們應該取消他們的簽證。美國沒有理由讓這樣的人待在我們的國家。」

魯比歐並提到，柯克的遇害不僅是政治暗殺事件，對包括他自己在內的白宮高層來說，更是奪走了一位關係密切的朋友，情感上受到極大衝擊。

魯比歐最後指出，柯克一向願意與立場不同的人進行辯論，卻因此遭遇殺害，這不僅是針對柯克個人的攻擊，也是對於自由辯論與意見交流精神的打擊，是對美國民主與言論自由的明顯威脅。