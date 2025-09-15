王鴻薇重轟「又用iPhone情勒國人」　NCC火速回應：時序先後不同

記者蘇晟彥／台北報導

國民黨立委王鴻薇15日重轟NCC（通傳會）「最大詐騙集團」，指稱iPhone 17順利開賣，大罵每逢新機上市NCC就利用法規等恫嚇民眾，對此，NCC立即發出嚴厲聲明斥責「絕非事實」，強調已修改法規，其時序先後不同，爬梳事件發生前後，可知該會說明並無問題；針對後者，係因應刪減預算提案所做呼籲，同時，亦感謝立法院於今年8月29日通過114年度追加預算案。

▼立委王鴻薇重轟NCC「史上最大詐騙集團」，NCC立刻發出聲明回應。（資料照／記者李毓康攝）



王鴻薇15日在臉書表示，9月又來了，隨著iPhone 17再次順利開賣，NCC真的一巴掌被打臉到外太空，事實上從iPhone 16開始這幾年蘋果手機上市，就成為NCC情勒國人的利器，任何事情不順其意，就對外放話iPhone上市不了，今年也不意外。

NCC解釋，時任發言人於113年5月於該會例行記者會回應記者提問，若該會委員會無法組成時，因其時規範，將影響射頻器材進口，爾後，該會委員會為避免此等情事發生，於113年7月26日修改相關規範並發布新聞稿說明，將進口射頻器材(即新款手機、平板、遊戲機)改成「不須經NCC委員會議審議」事項；簡言之，該會為保障消費者權益，能讓民眾使用新款產品，將行政程序簡化，以解決無法進口議題。

NCC說明，另稱 「預算遭大幅刪減致影響射頻器材」一事，本年1月，立法院審議114年度中央政府總預算案時，因有將該會業務費全數刪減至1元之提案，考量此提案對機關運作及民眾權益衝擊甚廣，經該會逐一盤點可能影響業務後，由代理主委於1月20日行政院記者會說明，盼爭取立法院於審議過程中能審慎評估；而後於1月23日就114年業務費遭刪減50%並凍結10%部分，再度發布新聞稿說明。

NCC最後說明，針對報載所述，與事實不合。另外，感謝立法院於今年8月29日通過114年度追加預算案，使該會能維持基本行政工作並為民眾提供各項行政服務。