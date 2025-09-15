iPhone17快來了！王鴻薇揪「不能上市說」　批：NCC是最大詐騙集團

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

今年初通傳會（NCC）代理主委陳崇樹說，NCC單位預算若照在野黨提案，刪成新台幣1元，從大方面來看，將影響射頻3C產品及打詐，包含新款品牌手機等將無法上市。但隨著蘋果智慧手機iPhone 17將上市，國民黨立委王鴻薇今（15日）說，NCC真的一巴掌被打臉到外太空，小丑換成陳崇樹，整個政府沒有跟國人說過一句道歉認錯，所以說真的不要怪人民對你不滿意，因為最大的詐騙集團，就是NCC和民進黨政府。

王鴻薇15日在臉書表示，9月又來了，隨著iPhone 17再次順利開賣，NCC真的一巴掌被打臉到外太空，事實上從iPhone 16開始這幾年蘋果手機上市，就成為NCC情勒國人的利器，任何事情不順其意，就對外放話iPhone上市不了，今年也不意外。

王鴻薇指出，回首過NCC的放話，早在去年iPhone16上市前，時任NCC副主委翁柏宗，也是下任主委提名人，就公開說「若委員會無法審理相關議案，可能會影響到未來將上市的iPhone 16、iPhone 17或無法進行型式認證，因此無法上市販售」想要威脅人事案通過，但是最後，人事案未通過，iPhone 16還是如期上市。

王鴻薇說，今年1月20日，為了造謠攻擊總預算案，陳崇樹在記者會說，通傳會單位預算若照在野黨提案，將影響廣大民眾，包括新手機、新的遊戲機跟藍牙耳機等等，將無法上市，還特別提到「114年度各位將沒辦法跟其他國家一樣享受新的品牌產品。」，結果不只iPhone 17連Switch 2 也一起威脅，換湯不換藥的威脅與說法，結果今年不論哪個都順利登陸台灣，NCC又成為狼來了的孩子，只是這次小丑換成陳崇樹。

王鴻薇表示，當政府謊話連篇，不斷消磨自己的公信力，甚至把騙國人行為當成例行活動，每年年初都重複一次，不斷消費蘋果等3C產品，製造民怨與對立，到今天已經造謠兩代，整個政府沒有跟國人說過一句道歉認錯，所以說真的不要怪人民對你不滿意，因為最大的詐騙集團，就是NCC和民進黨政府。