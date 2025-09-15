2026台南古都馬20週年登場　黃偉哲邀跑者挑戰百萬獎金

▲2026台南古都國際半程馬拉松即將邁入20週年，15日舉辦記者會宣佈開放報名。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台南古都國際半程馬拉松」邁入20週年，將於2026年3月1日在市府永華市政中心南島路熱鬧開跑，15日正式開放報名，市長黃偉哲宣佈，本屆總獎金高達100萬元，並新增「學生組(10K)」及「公益健康休閒組(5K)」，邀請更多年輕學子與身心障礙朋友共襄盛舉。

黃偉哲表示，古都馬以台南美食補給聞名，今年以「穿越古今X奔向未來」為主題，賽程包含半程馬拉松組(21.0975K)、路跑組(10K)、健康休閒組(5K)及公益健康休閒組(5K)。他強調，除了挑戰體能，也讓跑者體驗台南文化與運動結合的獨特魅力。

體育局長陳良乾指出，今年賽事吸引來自44國、近500名國際跑者報名，充分展現國際化。適逢20週年，主辦單位更推出公益淨灘、紀念鞋袋及限量加購獎盃等系列活動，延續「文化古都、獨家港景、米其林美食補給」特色，讓馬拉松成為國際交流與永續精神的象徵。

報名自今(15)日下午2時30分起至11月2日止，凡報名者皆可獲得限定「我是跑者-運動收納提袋」，象徵完成挑戰的榮耀。今日記者會立委陳亭妃、議員Ingay Tali穎艾達利、林美燕、陳秋萍到場，並有多位立委及議員服務處代表響應。更多資訊及報名詳見伊貝特網站（https://bao-ming.com/eb/index）。