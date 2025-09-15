台南市三社政人員獲全國表揚　黃偉哲致贈花束肯定辛勞

▲台南市三位社政人員獲衛福部全國績優表揚，市長黃偉哲致贈花束祝賀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

衛生福利部9月5日舉辦「第3屆全國績優社政人員表揚典禮」，台南市共有三位社政人員脫穎而出，分別是社會局身心障礙福利科長洪筱涵、老人福利科社區輔導員黃玉晴，以及南化區公所課員黃玲玉，分別榮獲服務績優獎與資深敬業服務獎。

市長黃偉哲特別準備花束致贈，感謝她們長期投入社會福利的奉獻與努力。黃偉哲表示，社政工作需要極大的耐心與關懷，感謝所有在第一線默默耕耘的夥伴，讓台南成為一座更有溫度的城市。他強調，市府會持續打造更完整的社會安全網，讓弱勢民眾得到即時支持。

三位獲獎人員各自在不同領域展現專業與堅持。洪筱涵推動「身心障礙者一站式申請制度」及輔具共享循環機制，大幅提升效率並入圍政府服務獎；黃玉晴深耕偏鄉30餘年，協助據點接軌長照政策，推動健康促進活動；黃玲玉在疫情期間承擔紓困發放重責，並長期服務弱勢家庭，展現出細膩與堅韌。

▲黃玉晴、洪筱涵、黃玲玉長期投入社政服務，榮獲全國肯定。

社會局長郭乃文指出，三名獲獎人員面對複雜社會問題，始終秉持專業與熱忱，為市民帶來溫暖與希望，實至名歸。社會局將持續強化服務品質，攜手公私部門守護市民福祉。