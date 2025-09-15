　
    • 　
>
地方 地方焦點

「尚讚愛心會」推展善行從偏鄉走向全國　曾木泉當選首屆理事長

▲「尚讚愛心會」在走馬瀨農場舉行會員大會，創會理事長曾木泉與理監事成員合影，承諾將善行擴及更多急難家庭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「尚讚愛心會」在走馬瀨農場舉行會員大會，創會理事長曾木泉（左）授證並與理監事成員合影，承諾將善行擴及更多急難家庭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南玉井山區第一個非營利人民團體「尚讚愛心會」，14日在走馬瀨農場蘭花會館舉行第一屆理監事會暨會員大會，依法定程式完成選舉，推舉曾木泉擔任首屆理事長，台南市議員林冠維、周奕齊及市府社會局機要祕書林建南等人均到場祝賀，場面溫馨隆重。

▲「尚讚愛心會」在走馬瀨農場舉行會員大會，創會理事長曾木泉與理監事成員合影，承諾將善行擴及更多急難家庭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

曾木泉表示，「尚讚愛心會」前身為15年前玉井、南化、楠西、左鎮四鄉鎮農友共同組成的「尚讚聯誼會」，當時成員每3個月舉辦一次聚餐，彼此交流聯繫感情。隨著時間推移，聯誼會累積了一筆經費，有會員提議將款項捐助在地弱勢家庭過好年，此舉逐漸吸引更多善心人士回應，最終促成轉型為合法人民團體。

「未來協助物件將不侷限於山區偏鄉。」曾木泉強調，愛心會將積極落實「人飢己飢、人溺己溺」的理念，對急難家庭或個人伸出援手，會員不僅捐款，更要投入行動，讓愛與善行遍佈社會每一個角落。

▲「尚讚愛心會」在走馬瀨農場舉行會員大會，創會理事長曾木泉與理監事成員合影，承諾將善行擴及更多急難家庭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次會員大會除推選曾木泉為理事長，並選出常務理事楊文智、蕭俊明；理事廖文煌、湯宗翰、楊秀慧、劉承昱、林書名、阮忠興；常務監事為陳進益，監事則由廖清雄、張添裕擔任。

