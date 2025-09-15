　
地方 地方焦點

世總捐660萬助台南風災重建　黃偉哲代表受贈致謝

▲世界台灣商會聯合總會捐贈660萬元協助台南災後重建，市長黃偉哲代表受贈並致謝。（記者林東良翻攝，下同）

▲世界台灣商會聯合總會捐贈660萬元協助台南災後重建，市長黃偉哲代表受贈並致謝。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市受丹娜絲風災重創，世界台灣商會聯合總會15日捐贈新台幣660萬元協助災民重建家園，市長黃偉哲代表受贈，並頒發感謝狀表達謝意，中華民國僑務委員會副委員長李妍慧也到場見證。

黃偉哲市長指出，世總是一個具有全球影響力的民間團體，會員遍佈71國，不僅促進國際經貿交流，也積極參與公益。此次即時伸援，將對家鄉的關懷化為實質行動，為災區注入希望，展現社會責任與凝聚力。他承諾市府會妥善運用善款，協助災民修繕家園、度過難關。

▲世界台灣商會聯合總會捐贈660萬元協助台南災後重建，市長黃偉哲代表受贈並致謝。（記者林東良翻攝，下同）

世總總會長吳光宜強調，雖然會員多數旅居海外，卻始終心繫台灣。台南受災後，全球會員踴躍捐助，展現團結互助精神，秉持「取之於社會、用之於社會」理念，希望能幫助災民走出困境。

社會局補充，相關捐款資訊將依《公益勸募條例》規定公開透明揭露，名冊按月公告於社會局網站，並於活動結束後向衛福部備查。市府也持續邀請各界伸援，協助災民恢復正常生活。（捐款連結：https://donate.tainan.gov.tw/web/donation/donation_project_in.jsp?np_id=NP1751973941614）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

世總台南風災重建黃偉哲捐贈

