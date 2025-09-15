美國籲G7、北約對陸加徵關稅　陸放話：若權益受損將反制

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者陳冠宇／綜合報導

美國近日以大陸進口俄羅斯石油為由，要求七大工業國集團（G7）和北大西洋公約組織（NATO）成員國集體對大陸加徵關稅。對此，大陸外交部今（15）日回應稱，堅決反對對中方濫施非法單邊制裁，如果中方的正當權益受到損害，必將堅決反制。

據報導，美國將敦促G7盟邦向購買俄羅斯石油的大陸和印度課徵高達100％關稅。此外，美國總統川普近日已致函NATO國家，提議北約整體對大陸徵收50％至100％高關稅，以削弱大陸對俄羅斯的經濟支撐。

對此，大陸外交部發言人林劍今日於例行記者會上表示，中國與包括俄羅斯在內的世界各國開展正常的經貿能源合作正當合法，無可厚非。

他批評，美方的做法是典型的單邊霸凌和經濟脅迫，嚴重破壞國際經貿規則，威脅全球產業鏈供應鏈安全穩定。

「事實證明，脅迫施壓不得人心，更解決不了問題」，林劍指出，中方在烏克蘭危機上的立場是一貫的、明確的，對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路。

他強調，從危機爆發第一天起，中方就秉持客觀公正立場，堅持勸和促談；中方堅決反對有關方面動輒拿中方說事，堅決反對對中方濫施非法單邊制裁和長臂管轄。

林劍最後說，「如果中方的正當權益受到損害，中方必將堅決反制，堅定維護自身的主權、安全和發展利益」。