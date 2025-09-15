創美國總統首例！川普將二度赴英國是訪問　行程曝光

▲川普將赴英展開第二次國是訪問，相關人員在溫莎進行事前安全搜查。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞將於17日至19日對英國展開國是訪問，英王查爾斯三世會在溫莎城堡接待川普夫婦。川普是首位二度受邀赴英國是訪問的美國總統。

福斯新聞、Telegram報導，川普預計16日抵達英國，並在17日正式展開國是訪問行程，威廉王子與凱特王妃將出面接待，陪同川普夫婦去見查爾斯與王后卡蜜拉（Queen Camilla），屆時溫莎城堡東草坪和倫敦塔將鳴放皇家禮炮。

▲川普是首位二度受邀赴英國是訪問的美國總統。圖為川普2019年赴英國是訪問。（圖／達志影像／美聯社）

隨後川普夫婦會與國王王后、威廉以及凱特一同搭乘馬車前往城堡，屆時會有軍樂隊伴奏，當一行人抵達方庭（Quadrangle）時將有儀仗隊迎接，川普會在英王陪同之下檢閱儀仗隊。同日，川普也將在聖喬治禮拜堂向已故女王墓碑獻花圈，到時候英國與美國的F-35戰機和紅箭飛行表演隊（Red Arrows，英國皇家空軍特技飛行隊）會進行空中展演。

17日晚間的國宴將是重頭戲，通常會有大約150名賓客受邀出席，屆時川普與查爾斯都將發表談話。目前嘉賓名單保密，但王室專家席維德（Ingrid Seward）預計會有名人出席。

到了18日，川普將前往契克斯（Chequers）與首相施凱爾會面，並在會後舉行新聞記者會。與此同時，梅蘭妮亞將先由卡蜜拉王后陪伴，參觀溫莎城堡內的皇家圖書館，隨後她會與凱特在浮若閣摩爾莊園（Frogmore Gardens）和童軍組織成員見面，接著前往契克斯與川普會合，之後一同返美。