歡迎外企員工「赴美工作」　川普：不想嚇跑大家

▲川普表示歡迎外國企業員工。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普14日在真相社群（Truth Social）發文，針對日前喬治亞州大規模逮捕南韓勞工事件表態。他強調歡迎外國企業員工赴美工作，「我不想要嚇跑或阻礙投資」。

在貼文中，川普談到允許外國專業人士暫時入境，以打造「極其複雜產品」的必要性，「晶片、半導體、電腦、船舶、火車等許多其他產品，我們都必須向別人學習如何製造，或者重新學習如何製造，因為我們曾經很擅長，但現在不再擅長。」

川普表示非常歡迎外國勞工赴美，「我們歡迎他們，歡迎他們的員工，也願意自豪地說，我們將從他們身上學到東西。在不久的將來，在他們自己的『遊戲』裡，我們甚至能夠表現得比他們更好。」

▲韓國勞工遭上銬、綁鐵鍊，引發南韓民眾反彈。（圖／達志影像／美聯社）



9月4日，美國移民和海關執法局（ICE）在現代汽車與LG合資的喬治亞州電池工廠一舉逮捕475名外籍勞工，其中絕大多數為南韓籍。這場突襲行動被視為川普政府在全美範圍實施移民打擊政策以來，最大規模的單一執法行動。

美國當局指控，這些勞工持有逾期簽證，或不符合體力勞動工作的許可證，儘管最終未把這些人驅逐出境，南韓勞工被上銬，甚至使用鐵鍊綑綁的畫面，卻引發南韓強烈反彈。

首爾政府已於12日接回這批勞工，全國民主勞動組合總聯盟（KCTU）要求川普政府正式道歉，南韓總統李在明更批評此舉「令人困惑」，警告可能衝擊未來投資意願。