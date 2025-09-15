TikTok「不賣就禁」期限逼近！　川普放話：看中國要怎麼做

▲TikTok在美國的未來依然懸而未決。（圖／路透）



TikTok「不賣就禁」的封殺令期限將在9月17日到期，美國總統川普從紐澤西州返回華府前，被媒體問及此事，他表示自己正努力針對TikTok的未來與北京達成協議，「就看中國怎麼做了」。

CNN報導，川普談到TikTok封殺令時表示，「我們可能禁止TikTok，或者我們可能……我也不知道，這要看情況，取決於中國要怎麼做。」但他坦言，自己希望能夠為了年輕人保留TikTok，「他們很喜歡TikTok。」

不過，川普也強調自己在TikTok平台的政治成就，宣稱去年大選透過該平台成功拉攏年輕人，「我在TikTok上很成功，拿下許多年輕選票，創下共和黨史上前所未有的數字。」他將部分功勞歸功於已故保守派活動家柯克（Charlie Kirk），這位川普盟友10日遭槍殺身亡，震驚海內外政壇。

TikTok持續面臨國安疑慮，若美中未能在9月17日之前達成協議，美國政府必須強行執行法律，要求TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）把這個短影音平台賣給美國企業，否則將在美國境內禁用。川普迄今已經3度延遲執法。

與此同時，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國副總理何立峰14日將在西班牙馬德里（Madrid）舉行今年第4次會晤，核心議題包括貿易、經濟、國安，其中也包括TikTok現況。