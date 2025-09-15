　
國際

地下停車場變「海底隧道」日本大叔開車驚險脫逃　JAF示警：別拿安全開玩笑

▲▼ 大雨,日本,積水,車輛,安全,豪降雨,地下室。（圖／截取自《朝日新聞》）

▲日本三重縣暴雨釀地下停車場嚴重淹水，180輛車受損。一名男子駕休旅車僅用1分半驚險脫逃，直呼再晚幾分鐘恐難倖免，畫面猶如災難電影。（圖／截取自《朝日新聞》，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

近期日本多地出現創紀錄豪雨，三重縣四日市市在12日晚間降下破紀錄大雨，短短一小時雨量高達123.5毫米，三小時累積雨量更達200.5毫米，雙雙刷新觀測史上最高紀錄。位於近鐵四日市站前的大型地下停車場也因此遭大水灌入，地下2樓全數淹沒、地下1樓也泡水，停放車輛超過180輛受損。當局已出動抽水設備日夜作業。

在這場突如其來的水患中，日本《朝日新聞》報導一名50多歲男子當時將車停放於地下1樓，正在附近餐廳用餐，卻驚覺雨水不斷湧入。他冒險返回停車場，當時水位已達膝蓋高度，甚至有車輛因浮起而相撞。所幸該男駕駛的是車高較高的休旅車，最終在驚險萬分的情況下，僅用約1分半鐘衝出地下停車場，成功脫險。事後他坦言，若再晚幾分鐘或駕駛的是一般轎車，後果恐不堪設想。

▲▼ 大雨,日本,積水,車輛,安全,豪降雨,地下室。（圖／截取自《朝日新聞》）

日本汽車聯盟（JAF）對此再三強調，大雨來襲時務必以安全為第一原則，切勿低估積水風險。實驗顯示，水深僅30公分、車速達30公里時，便可能導致引擎艙進水。若水深達60公分，即使低速行駛也足以讓部分車輛故障拋錨。若車輛一旦涉水熄火，千萬不可再度嘗試發動，以免造成嚴重損壞。專家同時提醒，積水時車門可能因水壓無法打開，民眾應事先準備緊急逃生工具，以備不時之需。

專家指出，這名男子雖然幸運逃過一劫，但這樣的貿然行動極具危險，隨時可能造成財產損失，甚至危及生命。今年台灣也多次因豪大雨造成道路與地下設施淹水，新聞屢見不鮮。呼籲民眾切勿心存僥倖，務必隨時留意氣象預警，避開低窪積水區域，將安全擺在第一位，才能真正平安回家。

09/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台南與日本山形市自2017年底締盟以來互動緊密，14日市長黃偉哲受山形市長佐藤孝弘之邀，首次造訪當地並出席年度盛事「日本第一芋煮節」，該活動每年吸引數萬人共襄盛舉，黃偉哲市長也特別指示農業局設攤推廣台南農漁特產品，並親自在現場向日本民眾介紹，掀起熱烈迴響。

關鍵字：

大雨日本積水車輛安全豪降雨地下室

