樂觀腦真的長得不一樣？日本人用「磁振造影」揭開腦內秘密！

▲▼樂觀,腦部活動,人際關係,神戶大學,研究,日本,磁振造影,fMRI。（圖／Pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

「為什麼樂觀的人總是人緣特別好？」這個許多人心中的疑問，終於有了科學解答。日本《朝日新聞》報導指出，日本神戶大學研究團隊透過腦部可視化實驗，揭示樂觀的人在想像未來時，腦中的思考模式居然驚人地相似，這種「共同的腦內語言」可能正是他們更容易理解彼此、建立關係的關鍵。該研究成果已刊登於美國《國家科學院院刊》（PNAS）。

▲▼樂觀,腦部活動,人際關係,神戶大學,研究,日本,磁振造影,fMRI。（圖／Pexels）

fMRI照出「樂觀腦」　想像未來更清晰
過去就有研究指出，樂觀的人習慣把未來往好的方向想，甚至比起壞事，更能鮮明地描繪好事。不過，這種特性如何反映在腦部活動上，一直沒有明確答案。

神戶大學研究團隊動用功能性磁振造影（fMRI），找來25至44歲的男女共87人參與實驗。研究中，參與者被要求想像各種可能發生在自己或伴侶身上的情境，例如「中樂透」、「送西裝去乾洗」、「被朋友欺騙」等，並同步記錄腦部反應。之後，所有人還需完成心理問卷，以評估各自的樂觀程度。

結果顯示，樂觀的人在想像未來時，與「內側前額葉皮質」相關的腦部活動模式彼此相似；相反地，樂觀程度較低的人，活動模式則顯得零散、缺乏共通性。此外，樂觀的人更能在腦內明確區分「好事」與「壞事」。

▲▼樂觀,腦部活動,人際關係,神戶大學,研究,日本,磁振造影,fMRI。（圖／Pexels）

「樂觀腦」更懂彼此
神戶大學副教授柳澤邦昭（社會神經科學）分析指出，「悲觀的人，有時無法將多數人認為『好的』未來事件視為好事，但樂觀的人這樣的情況較少。」他強調，正因為在處理未來事件時具有共同的情感整理方式，樂觀的人之間更容易理解彼此，也因此比較能維持社會關係。

研究動機：對抗孤立與孤獨
柳澤副教授同時專長於社會心理學，他指出，本次研究雖以「樂觀性」為題，但背後動機其實源於對「社會孤立、孤獨」問題的關注。他長期觀察到，新鮮人與大學生特別容易陷入孤立，而在那些能順利建立人際關係的人身上，總能看見「樂觀」這個共通點。這也成了研究的出發點。

研究進一步發現，樂觀者在想像未來時，腦部資訊處理的架構具有共通性，呈現一種「平均特徵」，悲觀者則顯示出各自獨立的模式，缺乏共通性。

▲▼樂觀,腦部活動,人際關係,神戶大學,研究,日本,磁振造影,fMRI。（圖／Pexels）

專家提醒：不需一味模仿樂觀
不過，研究團隊也提醒，這並非要人們「硬是去模仿樂觀者」。柳澤副教授強調，「能夠用不同方式理解世界，有時是一種重要的能力與個性。我們研究者本身就是以獨特性為價值。而我們之所以不會孤立，正是因為身處一個能理解彼此獨特性的研究社群。」

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

樂觀腦部活動人際關係神戶大學研究日本磁振造影fMRI

