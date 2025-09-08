　
從「捷運廣播到導航語音」為何都是女聲？原來「誰來提醒你」早已被設計好！

▲▼ 電梯,廣播,捷運,語音,朝日新聞,導航,AI語音。（圖／Pexels）

▲日常生活中，許多自動語音幾乎清一色是女性聲音，這種「理所當然的設計」背後，其實反映了社會對性別角色的潛在想像。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

搭電梯時聽到「門即將關閉」、捷運裡廣播「請小心月台間隙」、路邊的ATM提醒「請投入紙鈔」……日常生活中，這些自動語音幾乎清一色是女性聲音。許多人或許從未細想過，但日本《朝日新聞》近期報導指出，這種「理所當然的設計」背後，其實反映了社會對性別角色的潛在想像，也揭示科技如何延續文化中的無形偏見。

《朝日新聞》報導表示，根據日本熱水器製造大廠林內的資料顯示，附帶語音功能的熱水器遙控器自1998年開始販售，從一開始就是使用女性聲音，從未採用男性語音。原因之一是電梯、巴士、棒球場、競選宣傳車等場合也多採用女性聲音；另一方面，若女性在洗澡時突然聽到男性聲音，可能會感到驚嚇，因此決定採用女聲。

電梯、導航系統……女聲壓倒性多數
電梯、手扶梯、售票機、冷氣機、車用導航等各種設備的語音導引，大多數都是女性聲音。

日立大樓系統在1981年推出自動語音電梯時，聲音也基本上是女性。不過，公司坦言，「為什麼是女性聲音，並沒有明確理由。」目前的系統可以透過設定切換成男性語音。

▲▼ 電梯,廣播,捷運,語音,朝日新聞,導航,AI語音。（圖／Pexels）

大型車用導航製造商先鋒的產品，自1990年首次上市以來，導航聲音同樣是女性。負責人表示，「公司內部反覆測試後，認為女性聲音比男性更容易聽清楚，因此決定採用。」不過，近年也推出了可選擇男性聲音或知名聲優聲音的機種。

至於在疫情後廣泛普及的自助結帳系統，製造大廠則表示，2006年上市時，考量「親切感」而採用女性聲音。雖然技術上可切換為較低沉的聲音，但至今沒有更換的案例。

公共交通工具的導引語音也多為女性聲音
全日空航空（ANA）的機內廣播，在起降等場景會使用購買的女性聲音。公司發言人解釋：「可能是受到許多女性空服員活躍的影響。」 JR東海的新幹線車廂廣播，則混合使用專業女性播音員錄製的聲音，以及購買的性別不明合成音，至於為何採用，官方表示原因不詳。
女性聲音比較好聽懂？

那麼，女性聲音真的比較容易聽懂嗎？

一般來說，成年男性聲音的頻率大約在120赫茲左右，女性則約為200赫茲，頻率越高聲音越尖。

愛知淑德大學小林まおり客座研究員（聽覺心理學） 表示，確實有研究結果顯示女性聲音較容易聽清楚，但差異普遍很小。「不能斷言女性聲音就一定比較好聽懂。說話者個人差異更大，而且根據語言不同也可能有所差異。」

▲▼ 電梯,廣播,捷運,語音,朝日新聞,導航,AI語音。（圖／Pexels）

鐵路的性別聲音分工
也有刻意區分男女聲音的案例，例如鐵路。

東京地鐵在所有車站月台上，將上行列車（A線）廣播設為女性聲音，下行列車（B線）則為男性聲音，目的在於讓包含視障人士在內的乘客能更清楚分辨。

另一方面，列車停靠站、車門開閉、各種禮儀宣導等自動廣播（日、英雙語）則統一使用女性聲音。而在部分路線中，若遇到緊急情況（如急煞、停駛），日文廣播會改用男性聲音。

JR北海道則採取在來線月台使用女性聲音、新幹線月台使用男性聲音，以避免轉乘時造成混淆。 近鐵（大阪）在2016年3月導入自動車內廣播時，為了區分語言，日本語使用男性聲音，英語則採女性聲音。

「照顧型聲音」與性別定位
立命館大學坂田謙司特任教授著有《聲音與音的社會史》，並將日常生活中擔任導引的聲音稱為「照顧聲」。他分析女性聲音偏多的原因之一，是因為在自動化之前，電梯或巴士內的播報工作本來就是由女性擔任，這種習慣被沿用到機械語音之後。

更深層的原因則是社會潛意識中「女性是照顧他人的角色」。坂田教授指出，「機械是輔助人類的存在，這與當今社會對女性的定位相似。由於社會已經內化這種性別角色分工，因此多數人對女性語音不會感到違和。」

▲▼ 電梯,廣播,捷運,語音,朝日新聞,導航,AI語音。（圖／Pexels）

相對地，他也指出，男性聲音多與「警告」連結。

舉例來說，火災警報系統 在偵測到煙霧或熱度時，會用女性聲音提示；但若火災確定發生，則必須切換為男性聲音，這是日本總務省消防廳公告所規定的。消防廳相關人員解釋：「雖然不清楚制定過程，但可能認為要促使人們迅速避難，男性聲音更有效。」

AI語音的性別疑慮
聯合國教科文組織（UNESCO）於2019年在一份關於AI助理語音的報告中，指出初始設定多為女性聲音，這可能會加深性別偏見。報告警告，「這種設計強化了『女性溫和、順從、總是想幫助他人並帶來愉悅』的刻板印象，並且只要透過按鍵或語音就能夠『命令』女性，將這一概念固定化。」

▲▼ 電梯,廣播,捷運,語音,朝日新聞,導航,AI語音。（圖／Pexels）

自動語音已成為現代人生活的一部分，從交通運輸、公共服務到家庭設備，無形中塑造了大眾對「誰該提供協助」的刻板印象。專家提醒，這並非單純的設計巧合，而是性別角色在社會中被潛移默化再現的結果。隨著人工智慧與語音科技持續普及，未來如何設計更具多元與平等意識的語音選項，將成為值得思考的議題。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

從「捷運廣播到導航語音」為何都是女聲？原來「誰來提醒你」早已被設計好！

電梯廣播捷運語音朝日新聞導航AI語音

