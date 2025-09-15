　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

飯店毛巾用完都放錯地方了！　日業者曝正確做法

@superhotel_official スーパーホテルがお届けするホテルあるある部屋ver. しばらく迷う#Tiktok教室 #ホテルあるある #スーパーホテル 2022 - KOIN

記者張靖榕／綜合報導

出門住飯店，用過的毛巾該怎麼放才妥當？日本連鎖飯店「Super Hotel」日前在TikTok分享住房小禮儀，建議房客退房前將毛巾、浴巾、浴袍集中放在浴缸邊緣或掛在浴室置物架，能幫助房務人員更有效率地打掃。影片曝光後，不少人驚呼：「原來我一直放錯地方！」

▲飯店。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

▲飯店。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

影片指出，多數旅客習慣把毛巾掛在椅子、衣架或隨手丟在地上，這些做法其實會增加清潔人員的整理負擔。若能統一放在浴缸邊緣，就能方便清掃、一次收走。

貼文一出引發熱議，許多網友紛紛留言，「我都放床上，對不起清潔人員」、「原來不能放馬桶蓋上」、「以後一定放對位置」。不少人表示從沒注意過這些細節，學起來後會更有禮貌地入住。

除了毛巾位置，「Super Hotel」也提醒房客退房時注意幾件事：像是吹風機、遙控器要歸位；垃圾應放進垃圾桶，若已滿可放旁邊，但飲料瓶務必倒掉內容物；洗澡時記得將浴簾拉進浴缸內，避免水花濺濕地板，甚至誤觸灑水警報。

飯店表示，這些並非硬性規定，而是希望房客多一分體貼，讓住宿體驗與清潔工作都更順暢。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

飯店毛巾用完都放錯地方了！　日業者曝正確做法

飯店毛巾用完都放錯地方了！　日業者曝正確做法

飯店毛巾用完都放錯地方了！　日業者曝正確做法

