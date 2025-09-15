　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕被包圍！「普發5萬」藍綠激烈攻防　提案付委審查

記者游瓊華／台中報導

行政院預計預計10月普發現金1萬元，今天台中市議會開臨時會，民進黨台中市議會黨團提案台中市普發現金5萬。黨團總召王立任拿出承諾書要求盧秀燕簽署承諾「還錢於民」，綠營群起湧向盧秀燕，藍營也衝出護主，盧秀燕一度被包圍，議事一度癱瘓，最後主席張清照裁示休息10分鐘，之後裁定交付相關委員會審查。

▲盧秀燕被包圍。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市議會藍綠黨團今天針對普發5萬元議題進行攻防，包圍台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華翻攝）

盧秀燕今天受訪表示，台中市每年預算規模約2000億元，但普發現金要1400億元，若真發出，整個市政預算僅剩3成，將排擠到上課教育經費、健保補助以及雙十公車等都會被影響到。

▲台中市議會,藍綠黨團。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲民進黨團認為市府有能力普發5萬元，要求市府還稅於民。（圖／記者游瓊華翻攝）

不過今天臨時會議事進行時，黨團總召王立任拿出承諾書要求盧秀燕簽署承諾「還錢於民」，雙方激烈攻防，藍綠各自喊口號，被包圍的盧秀燕則顯得老神在在，保持微笑、撥髮，最後在藍營市議員協助下先離場休息。

台中市議會國民黨團書記長李中表示，民進黨的提案彰顯其不專業性，台中市根本沒有歲計剩餘，呼籲民進黨議員不要讓黨意凌駕專業。

▲台中市議會,藍綠黨團。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲國民黨團認為台中市根本沒有歲計剩餘，呼籲民進黨議員不要讓黨意凌駕專業。（圖／記者游瓊華翻攝）

民進黨市議員張芬郁指出，市府完全有能力普發5萬元，她強調，市民需要的不是作秀市長，而是實質幸福感。盧秀燕一再北上拚政治聲量，對地方民眾期望的普發5萬避而不談。

民進黨市議員陳雅惠則說，根據市府決算與媒體報導，台中市近年稅收超徵與土地標售合計已逾1700億元，光市地標售就超過1023億元，且113年度總決算揭示，稅課收入預算870億元、決算945億元，超收75億元、增幅8.71%，呼籲市府比照新北、台南，盡速提出「普發5萬元」完整方案，明確說清楚財源、對象與時程，強調「這不是撒錢也不是補貼，而是還稅於民」。

09/14 全台詐欺最新數據

409 1 6225 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

盧秀燕台中普發現金5萬

