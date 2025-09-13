摩薩德拒絕從命！　納坦雅胡「暗殺哈瑪斯高層」釀失手

▲以色列空襲卡達首都杜哈，試圖擊殺哈瑪斯高層。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

以色列9日空襲卡達首都杜哈（Doha）的哈瑪斯高層，但未能擊斃全部目標。《華盛頓郵報》獨家披露，以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）拒絕執行暗殺哈瑪斯高層的地面行動，迫使總理納坦雅胡改採空襲方式，但最終宣告失敗。

摩薩德去年在伊朗首都德黑蘭（Tehran）成功暗殺前哈瑪斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh），但根據一名以色列知情人士說法，「這一次，摩薩德不願執行地面行動」。另一人則質疑納坦雅胡選擇的時間點，「我們可以在1年、2年或4年內除掉他們，而且摩薩德知道怎麼做。為什麼要現在動手？」

2名知情人士透露，摩薩德局長巴尼亞（David Barnea）反對在卡達殺害哈瑪斯高層，因為此舉可能破壞該機構與杜哈政府所建立的關係。卡達是美國盟友，不僅長期收容哈瑪斯流亡官員，也一直是以哈停火談判的關鍵斡旋國。

因此，以色列政府改採其他選項，派遣15架戰機發射10枚飛彈進行遠程攻擊。哈瑪斯稍後宣布，空襲未能擊斃代理領袖哈亞（Khalil al-Hayya）等高層，但造成5名哈瑪斯代表團的親友與幕僚，以及1名卡達官員喪命。

以色列迄今拒絕公開評論這次行動成果，但知情人士直言，以色列「沒有達到他們想要的目標」。

▲納坦雅胡下令的時間點遭到質疑。（圖／路透）



《華盛頓郵報》報導，這反映了以色列安全機構內部，對於納坦雅胡攻擊命令的廣泛反對。儘管以色列安全官員普遍贊同，所有哈瑪斯領袖最終都應該被追捕與擊殺，但許多人質疑這場行動的時間點。當時，這些哈瑪斯高層在卡達會面，考慮美國總統川普的提議，也就是釋放仍被關押在加薩的人質，並且藉此換取停火。

分析人士認為，納坦雅胡可能已經對停火談判失去耐心。智庫「華盛頓研究所」（Washington Institute）研究員馬科夫斯基（David Makovsky）指出，摩薩德局長巴尼亞認為卡達的調解很有價值，因此不想傷害卡達調解人或斡旋管道。不過，納坦雅胡或許已經決心攻入加薩市，並且認為川普的提議在哈瑪斯那裡毫無進展，進而把談判視為軍事行動的阻礙。