　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

摩薩德拒絕從命！　納坦雅胡「暗殺哈瑪斯高層」釀失手

▲▼以色列襲擊哈瑪斯領導人後，卡達首都杜哈一棟建築物遭到破壞。（圖／路透）

▲以色列空襲卡達首都杜哈，試圖擊殺哈瑪斯高層。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

以色列9日空襲卡達首都杜哈（Doha）的哈瑪斯高層，但未能擊斃全部目標。《華盛頓郵報》獨家披露，以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）拒絕執行暗殺哈瑪斯高層的地面行動，迫使總理納坦雅胡改採空襲方式，但最終宣告失敗。

摩薩德去年在伊朗首都德黑蘭（Tehran）成功暗殺前哈瑪斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh），但根據一名以色列知情人士說法，「這一次，摩薩德不願執行地面行動」。另一人則質疑納坦雅胡選擇的時間點，「我們可以在1年、2年或4年內除掉他們，而且摩薩德知道怎麼做。為什麼要現在動手？」

2名知情人士透露，摩薩德局長巴尼亞（David Barnea）反對在卡達殺害哈瑪斯高層，因為此舉可能破壞該機構與杜哈政府所建立的關係。卡達是美國盟友，不僅長期收容哈瑪斯流亡官員，也一直是以哈停火談判的關鍵斡旋國。

▲▼卡達首都「多處爆炸」濃煙沖天　以色列空襲哈馬斯高層。（圖／路透）

因此，以色列政府改採其他選項，派遣15架戰機發射10枚飛彈進行遠程攻擊。哈瑪斯稍後宣布，空襲未能擊斃代理領袖哈亞（Khalil al-Hayya）等高層，但造成5名哈瑪斯代表團的親友與幕僚，以及1名卡達官員喪命。

以色列迄今拒絕公開評論這次行動成果，但知情人士直言，以色列「沒有達到他們想要的目標」。

▲▼以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu） 。（圖／路透）

▲納坦雅胡下令的時間點遭到質疑。（圖／路透）

《華盛頓郵報》報導，這反映了以色列安全機構內部，對於納坦雅胡攻擊命令的廣泛反對。儘管以色列安全官員普遍贊同，所有哈瑪斯領袖最終都應該被追捕與擊殺，但許多人質疑這場行動的時間點。當時，這些哈瑪斯高層在卡達會面，考慮美國總統川普的提議，也就是釋放仍被關押在加薩的人質，並且藉此換取停火。

分析人士認為，納坦雅胡可能已經對停火談判失去耐心。智庫「華盛頓研究所」（Washington Institute）研究員馬科夫斯基（David Makovsky）指出，摩薩德局長巴尼亞認為卡達的調解很有價值，因此不想傷害卡達調解人或斡旋管道。不過，納坦雅胡或許已經決心攻入加薩市，並且認為川普的提議在哈瑪斯那裡毫無進展，進而把談判視為軍事行動的阻礙。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
籲全盤檢討財劃法　黃偉哲：不排除南部縣市串連跟立法院抗議
應曉薇PO學霸女兒畢業照　喊話：在倫敦要好好照顧自己
江祖平疑遭龔益霆性侵　「媽媽」現身談龔：活力陽光美少年
72歲婦領120萬遭阻…不耐煩喊「尊重我決定」！結局慘了
台南台積電廠區意外！　1人死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普政府逮捕韓籍勞工　美媒嘆「美國缺乏人才」：應改善簽證問題

摩薩德拒絕從命！　納坦雅胡「暗殺哈瑪斯高層」釀失手

美司法部拍賣俄富翁遊艇！超豪華內裝曝光　參加得先繳3億保證金

尼泊爾前大法官就任「首位女總理」　總統宣布明年3月大選

石破茂擬9月底訪韓！任內最後一次　趕在下台前會李在明

渾身是血！泰13歲少年「遭母痛毆」逃家求救　竟因性侵8歲妹妹

美韓貿易談判再陷僵局！韓急派部長赴美協商　美商務部長威逼簽字

網紅分享「用束線帶綁行李」妙招！　地勤秒打臉：根本沒用

「看韓劇」遭公開處決！脫北者曝煉獄日常　金正恩執政後更苦了

長崎跨海大橋驚傳車禍！拖車擦撞「失控衝欄杆」　駕駛離奇墜海亡

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

【逃逸中】狙殺川普盟友嫌犯逃亡！　「從屋頂跳下」影像曝

【不想上車】被逼看同事跳舞 受害者求放過XD

川普政府逮捕韓籍勞工　美媒嘆「美國缺乏人才」：應改善簽證問題

摩薩德拒絕從命！　納坦雅胡「暗殺哈瑪斯高層」釀失手

美司法部拍賣俄富翁遊艇！超豪華內裝曝光　參加得先繳3億保證金

尼泊爾前大法官就任「首位女總理」　總統宣布明年3月大選

石破茂擬9月底訪韓！任內最後一次　趕在下台前會李在明

渾身是血！泰13歲少年「遭母痛毆」逃家求救　竟因性侵8歲妹妹

美韓貿易談判再陷僵局！韓急派部長赴美協商　美商務部長威逼簽字

網紅分享「用束線帶綁行李」妙招！　地勤秒打臉：根本沒用

「看韓劇」遭公開處決！脫北者曝煉獄日常　金正恩執政後更苦了

長崎跨海大橋驚傳車禍！拖車擦撞「失控衝欄杆」　駕駛離奇墜海亡

LE CREUSET重推百年前的老設計　鍋蓋把手更摩登

快訊／打不贏勁敵王楚欽　林昀儒直落4吞敗澳門冠軍賽止步8強

籲中央別刁難地方　張麗善提三訴求：一般補助款不能任意刪除

921國家防災日將至　南消四大安定分隊水樂園親子活動寓教於樂

馬妞「12惡疾」纏身還欠2千萬高利貸 今現身「肺部纖維化」無解

台鐵10月起「北中增4班新自強號」直達車　最快1小時50分抵達

于朦朧死前「6人飯局名單」瘋傳！71歲導演被點名　網怒逼公開監控

籲全盤檢討財劃法　黃偉哲：不排除南部縣市串連跟立法院抗議

台南麻豆消防推「擊退一氧化碳怪獸」遊戲　寓教於樂守護居家安全

應曉薇趕在羈押庭前PO學霸女兒畢業照　喊話：在倫敦要好好照顧自己

【兒從澳洲回台給驚喜】躲背後合照爸媽竟沒發現　還以為是AI合成XD

國際熱門新聞

刺殺柯克男大生落網！正義父親手逮人

英12歲少女火車上遭「兩度性侵」　嫌犯長相曝

即／柯克槍擊案22歲嫌犯落網　家屬認出照片報警

金正恩急了！北韓推動「公主接班」她獲重用

柯克身亡　「南方四賤客」模仿集下架

即／俄堪察加半島外海7.4強震！　發布海嘯威脅

頭顱當足球踢！美非法移民斬首主管

美媒：台灣難見川普　成關稅談判劣勢

世紀「添丁魔咒」破了　美國家族將迎女嬰誕生

美債殖利率攀升　道瓊收跌近300點

台男去日本詐騙1女460萬元　被日警當場逮捕

誰殺川普盟友？好學生「無黨派傾向」

烏女地鐵遭驚恐殘殺　川普再怒：快死刑！

川普密令潛入北韓失敗！金正恩事後大肅清

更多熱門

相關新聞

川普斡旋卡關　烏俄和談「暫停中」

川普斡旋卡關　烏俄和談「暫停中」

美國總統川普1月上任後，積極促進烏俄戰爭停火，但迄今未獲具體成果。克里姆林宮12日表示，雙方和談進度，目前處於暫停狀態。

以軍空襲卡達未能殲滅哈瑪斯　官員威脅必殺

以軍空襲卡達未能殲滅哈瑪斯　官員威脅必殺

失控國度：以色列變成中東任我行？

失控國度：以色列變成中東任我行？

以色列在卡達境內轟斃哈瑪斯　川普處境尷尬仍稱「值得」

以色列在卡達境內轟斃哈瑪斯　川普處境尷尬仍稱「值得」

哈瑪斯4領袖傳卡達開會遭斬首　以軍戰機空襲全殲

哈瑪斯4領袖傳卡達開會遭斬首　以軍戰機空襲全殲

關鍵字：

以色列空襲哈瑪斯摩薩德納坦雅胡加薩巴勒斯坦人質停火

讀者迴響

熱門新聞

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

小禎18歲女兒Emma超正！「仙女臉蛋不輸女偶像」

水塔泡屍身分確認　拆除工疑行竊失足溺斃

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

她抵制四叉貓　遭罵「臭X魚」報警怒告

柯文哲交保遭撤銷　吳子嘉預測結果

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

黃國昌：柯文哲力挺我成為新北最好選擇

台灣臀后開啟「原味內衣褲」賣場　面交卸貨加價1500元

航警收賄放行旅客夾帶加熱菸　還走公務門

Lulu結婚後首發文！「多拼命才成為一家人」

刺殺柯克男大生落網！正義父親手逮人

更多

最夯影音

更多

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面