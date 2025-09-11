　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列空襲卡達未能殲滅哈瑪斯高層　官員暗示：下次必殺！

▲▼以色列襲擊哈瑪斯領導人後，卡達首都杜哈一棟建築物遭到破壞。（圖／路透）

▲以色列襲擊哈瑪斯領導人後，卡達首都杜哈一棟建築物遭到破壞。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列在卡達首都杜哈對巴勒斯坦激進武裝恐怖組織哈瑪斯政治領導層發動空襲，儘管造成哈瑪斯5名成員、卡達安全部隊1人死亡，但未能全數擊斃目標。以色列駐美大使萊特（Yechiel Leiter）表示，若此次未成功，下次將繼續行動，暗示未來可能有新的軍事攻擊。此舉引發國際擔憂，可能衝擊卡達正在主持的加薩停火談判。

根據《路透社》，以色列試圖透過此次空襲直接鎖定哈瑪斯政治領袖，但哈瑪斯隨後表示，雖有5名成員在行動中喪生，包括流亡加薩的哈瑪斯高層及談判代表哈利勒•哈亞（Khalil al-Hayya）的兒子，但核心領導層仍存活。哈瑪斯政治局成員蘇海勒•阿爾-欣迪（Suhail al-Hindi）向半島電視台（Al Jazeera）證實，高層人員安然無恙。

以色列官員承認，對於空襲結果的樂觀預期已轉為疑慮，尤其是行動至今仍無明確結論，顯示在卡達這樣秩序井然的國家進行軍事行動仍充滿不確定性。卡達則譴責以色列行為「背信棄義」，並稱其為「國家恐怖主義」，卡達首相穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman al-Thani）警告，空襲恐破壞加薩停火談判。

美國總統川普對以色列空襲感到「非常不滿」，並指出事件發生在海灣阿拉伯國家——美國重要非北約盟國——令人遺憾。美國駐以色列大使哈克比（Mike Huckabee）則表示，此事件對於停火談判是否構成影響尚不明確，但重申哈瑪斯「必須被淘汰」，不應再管理加薩。

以色列總理納坦雅胡持續推動「一次性全數釋放人質」的談判條件，拒絕讓步。自2023年哈瑪斯攻擊以色列以來，以軍已在加薩展開大規模軍事行動。

以方統計，衝突造成1200名以色列士兵與平民死亡、251人遭綁架，哈瑪斯高層亦多次遭擊斃。加薩當地衛生部門指出，以軍行動造成超過6萬4000人死亡，整個地區人道危機嚴重，包括廣泛的飢荒問題。

儘管空襲行動造成局部衝擊，杜哈當地大部分學校與商業活動仍如常運作。遭攻擊的萊加提法（Legtafiya）社區部分學校關閉，但國際學校透過線上課程繼續授課。川普雖認為打擊哈瑪斯的目標值得支持，但對事件發生在卡達感到遺憾，認為此舉可能影響美國在中東的戰略盟友關係。

更多新聞
