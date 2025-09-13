加薩傷亡逾20萬人　以軍前參謀長：軍事決策「從未受過法律限制」

▲以色列持續攻擊加薩，死傷人數不斷攀升。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍（IDF）前總參謀長哈勒維（Herzi Halevi）表示，加薩戰爭之中，巴勒斯坦人傷亡數已經超過20萬人，而且軍事行動「沒有一次」受到法律限制。以色列國防軍目前尚未回應。

哈勒維在戰爭爆發的最初17個月領導以色列國防軍，但已於今年3月卸任。他9日在南部集體農業社區（moshav）埃因哈貝索爾（Ein HaBesor）演講時宣稱，衝突期間，巴勒斯坦人死傷數已經超過20萬，接近當地220萬人口的一成。

▲哈勒維已於今年3月卸任。（圖／達志影像／美聯社）

哈勒維說，「這不是一場溫和的戰爭，我們打從一開始就不再手下留情，遺憾的是沒有更早這麼做」，暗示以色列應該在2023年10月7日哈瑪斯發動越境突襲之前，就對加薩採取更強硬立場。

哈勒維強調，以軍在國際人道主義法的約束之下行動，但他否認任何法律建議曾經影響他或下屬在加薩及整個中東地區的軍事決策，「從來沒有人曾經限制過我。一次都沒有。」他強調，就連軍事總檢察長都無權限制他的決定。

▲加薩走廊在戰火之下滿目瘡痍。（圖／路透）



《衛報》指出，以色列官方始終堅稱，以軍行動符合國際人道主義法，並且宣稱軍事律師參與行動決策，顯然與哈勒維的說法不符。

此外，哈勒維提供的數字，也非常接近加薩衛生部的最新統計，根據這個由哈瑪斯控制的機構，衝突迄今已有6萬4718名巴勒斯坦人喪生，16萬3859人受傷，合計逾22萬人傷亡。

加薩衛生部的數據並未區分平民或哈瑪斯戰士，但此前以軍外洩情報資料顯示，截至今年5月，加薩死者之中超過8成都是平民。

▲加薩民眾面臨嚴重饑荒。（圖／路透）



以色列人權律師斯法德（Michael Sfard）批評，哈勒維這番話再次證實「（軍方）法律顧問只是橡皮圖章」，「將領們把他們視為普通顧問，其建議可以被採納或否決，而不是把他們視為職業律師，其法律立場劃定了什麼是被允許的，什麼是被禁止的。」