　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加薩傷亡逾20萬人　以軍前參謀長：軍事決策「從未受過法律限制」

▲▼以色列18日對加薩發動大規模空襲，死傷人數不斷增加。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列持續攻擊加薩，死傷人數不斷攀升。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍（IDF）前總參謀長哈勒維（Herzi Halevi）表示，加薩戰爭之中，巴勒斯坦人傷亡數已經超過20萬人，而且軍事行動「沒有一次」受到法律限制。以色列國防軍目前尚未回應。

哈勒維在戰爭爆發的最初17個月領導以色列國防軍，但已於今年3月卸任。他9日在南部集體農業社區（moshav）埃因哈貝索爾（Ein HaBesor）演講時宣稱，衝突期間，巴勒斯坦人死傷數已經超過20萬，接近當地220萬人口的一成。

▲▼以色列國防軍總參謀長哈勒維（Herzi Halevi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈勒維已於今年3月卸任。（圖／達志影像／美聯社）

哈勒維說，「這不是一場溫和的戰爭，我們打從一開始就不再手下留情，遺憾的是沒有更早這麼做」，暗示以色列應該在2023年10月7日哈瑪斯發動越境突襲之前，就對加薩採取更強硬立場。

哈勒維強調，以軍在國際人道主義法的約束之下行動，但他否認任何法律建議曾經影響他或下屬在加薩及整個中東地區的軍事決策，「從來沒有人曾經限制過我。一次都沒有。」他強調，就連軍事總檢察長都無權限制他的決定。

▲▼ 以軍炸毀加薩高樓。（圖／路透）

▲▼ 以軍炸毀加薩高樓。（圖／路透）

▲加薩走廊在戰火之下滿目瘡痍。（圖／路透）

《衛報》指出，以色列官方始終堅稱，以軍行動符合國際人道主義法，並且宣稱軍事律師參與行動決策，顯然與哈勒維的說法不符。

此外，哈勒維提供的數字，也非常接近加薩衛生部的最新統計，根據這個由哈瑪斯控制的機構，衝突迄今已有6萬4718名巴勒斯坦人喪生，16萬3859人受傷，合計逾22萬人傷亡。

加薩衛生部的數據並未區分平民或哈瑪斯戰士，但此前以軍外洩情報資料顯示，截至今年5月，加薩死者之中超過8成都是平民。

▲▼加薩50萬人面臨嚴重饑荒。（圖／路透）

▲加薩民眾面臨嚴重饑荒。（圖／路透）

以色列人權律師斯法德（Michael Sfard）批評，哈勒維這番話再次證實「（軍方）法律顧問只是橡皮圖章」，「將領們把他們視為普通顧問，其建議可以被採納或否決，而不是把他們視為職業律師，其法律立場劃定了什麼是被允許的，什麼是被禁止的。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
預售官網崩了！iPhone 17遭嫌醜仍搶爆　陸果粉嘆：比去
整車屍體！恐怖畫面曝　抓上百隻綠鬣蜥
又一品牌撤台！　全台7個專櫃全部結束營業
H級辣模產前2週　突宣布離婚！
獨／館長健身房重訓倒地　41歲女宣告不治
快訊／航警收賄放行449條加熱菸　2大過免職
民眾急瘋了！400m人龍癱瘓街頭　代購一盒飆1500

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

瞄準美韓！金正恩宣布「核武、常規武力」雙軌並行　視察坦克研發

加薩傷亡逾20萬人　以軍前參謀長：軍事決策「從未受過法律限制」

櫻花妹遭社長羞辱「是野狗」憂鬱輕生！　職場霸凌判賠3千萬

樹洞藏屍！枯木裂縫驚見「完整人類骸骨」　衣物打火機都還在

以色列強轟加薩奪50命「遺體剩屍塊」！　英法德籲立即停火

川普政府逮捕韓籍勞工　美媒嘆「美國缺乏人才」：應改善簽證問題

摩薩德拒絕從命！　納坦雅胡「暗殺哈瑪斯高層」釀失手

美司法部拍賣俄富翁遊艇！超豪華內裝曝光　參加得先繳3億保證金

尼泊爾前大法官就任「首位女總理」　總統宣布明年3月大選

石破茂擬9月底訪韓！任內最後一次　趕在下台前會李在明

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

【逃逸中】狙殺川普盟友嫌犯逃亡！　「從屋頂跳下」影像曝

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

【不想上車】被逼看同事跳舞 受害者求放過XD

瞄準美韓！金正恩宣布「核武、常規武力」雙軌並行　視察坦克研發

加薩傷亡逾20萬人　以軍前參謀長：軍事決策「從未受過法律限制」

櫻花妹遭社長羞辱「是野狗」憂鬱輕生！　職場霸凌判賠3千萬

樹洞藏屍！枯木裂縫驚見「完整人類骸骨」　衣物打火機都還在

以色列強轟加薩奪50命「遺體剩屍塊」！　英法德籲立即停火

川普政府逮捕韓籍勞工　美媒嘆「美國缺乏人才」：應改善簽證問題

摩薩德拒絕從命！　納坦雅胡「暗殺哈瑪斯高層」釀失手

美司法部拍賣俄富翁遊艇！超豪華內裝曝光　參加得先繳3億保證金

尼泊爾前大法官就任「首位女總理」　總統宣布明年3月大選

石破茂擬9月底訪韓！任內最後一次　趕在下台前會李在明

專訪／谷關溫泉量連日本人都吃驚　虹夕諾雅總經理揭台日文化差異

台南魚塭→產業專區大翻轉　在地：地價上看6字頭

瞄準美韓！金正恩宣布「核武、常規武力」雙軌並行　視察坦克研發

預售官網崩了！iPhone 17遭嫌醜仍搶爆　陸果粉嘆：比去年難搶

南非將我駐處片面降級　當地媒體批「拋棄曼德拉智慧」動搖雙邊互信

加薩傷亡逾20萬人　以軍前參謀長：軍事決策「從未受過法律限制」

國小老師因「孩子太小」 要求家長「輪流到校打掃」

停工廠房鬼月「電費破萬」暴漲167倍　屋主氣炸：好兄弟開趴？

屏東萬丹綠鬣蜥超氾濫！農民快瘋了　1晚抓百隻超恐怖畫面曝

H級辣模產前2週宣布離婚！　「3個月短命婚玩完」導火線曝

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

國際熱門新聞

刺殺柯克男大生落網！正義父親手逮人

英12歲少女火車上遭「兩度性侵」　嫌犯長相曝

即／柯克槍擊案22歲嫌犯落網　家屬認出照片報警

金正恩急了！北韓推動「公主接班」她獲重用

柯克身亡　「南方四賤客」模仿集下架

即／俄堪察加半島外海7.4強震！　發布海嘯威脅

頭顱當足球踢！美非法移民斬首主管

美媒：台灣難見川普　成關稅談判劣勢

世紀「添丁魔咒」破了　美國家族將迎女嬰誕生

美債殖利率攀升　道瓊收跌近300點

台男去日本詐騙1女460萬元　被日警當場逮捕

烏女地鐵遭驚恐殘殺　川普再怒：快死刑！

誰殺川普盟友？好學生「無黨派傾向」

川普密令潛入北韓失敗！金正恩事後大肅清

更多熱門

相關新聞

摩薩德拒絕從命　納坦雅胡暗殺失手

摩薩德拒絕從命　納坦雅胡暗殺失手

以色列9日空襲卡達首都杜哈（Doha）的哈瑪斯高層，但未能擊斃全部目標。《華盛頓郵報》獨家披露，以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）拒絕執行暗殺哈瑪斯高層的地面行動，迫使總理納坦雅胡改採空襲方式，但最終宣告失敗。

以軍空襲卡達未能殲滅哈瑪斯　官員威脅必殺

以軍空襲卡達未能殲滅哈瑪斯　官員威脅必殺

失控國度：以色列變成中東任我行？

失控國度：以色列變成中東任我行？

以色列在卡達境內轟斃哈瑪斯　川普處境尷尬仍稱「值得」

以色列在卡達境內轟斃哈瑪斯　川普處境尷尬仍稱「值得」

哈瑪斯4領袖傳卡達開會遭斬首　以軍戰機空襲全殲

哈瑪斯4領袖傳卡達開會遭斬首　以軍戰機空襲全殲

關鍵字：

以色列哈勒維加薩巴勒斯坦哈瑪斯人道主義

讀者迴響

熱門新聞

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

小禎18歲女兒Emma超正！「仙女臉蛋不輸女偶像」

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

水塔泡屍身分確認　拆除工疑行竊失足溺斃

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

她抵制四叉貓　遭罵「臭X魚」報警怒告

柯文哲交保遭撤銷　吳子嘉預測結果

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

黃國昌：柯文哲力挺我成為新北最好選擇

航警收賄放行旅客夾帶加熱菸　還走公務門

台灣臀后開啟「原味內衣褲」賣場　面交卸貨加價1500元

Lulu結婚後首發文！「多拼命才成為一家人」

柯文哲臀部有「2個極大的對稱傷口」很痛

更多

最夯影音

更多

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面