誰來選黨主席？趙少康稱「民調只是參考」　郝龍斌會做綜合考慮

▲對於和郝龍斌比民調誰出線，趙少康今笑說，民調只是參考而已。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉作業開跑，今（15日）起至19日領表，周四、周五辦理登記。資深媒體人趙少康和前台北市長郝龍斌將整合並推出一人參選，至於何時表態、領表登記？趙少康受訪時強調，民調只是參考，兩人也會詢問地方派系領袖意見，才會做出決定。

目前有志參選者，確定領表的有5組人馬，包含藍委羅智強、前立委鄭麗文、孫文學校校長張亞中、中常委孫健萍，以及趙少康和郝龍斌其中1人。羅智強今早在藍委徐巧芯陪同下領表，張亞中則派人代為領表。至於鄭麗文則於18日登記；孫健萍將在19日領表登記。

被問到是否決定好由誰出線？若當選黨主席有哪些優勢？趙少康笑說，「我沒什麼優勢啦！」郝龍斌做過台北市長8年，人脈也很廣，跟地方派系都很熟，應該會綜合考慮才來決定。

至於怎麼看新任黨主席對2026、2028，甚至是兩岸論述等？趙少康則說，國民黨現在是立法院最大政黨，行政上是民進黨執政，在立法院國民黨身為帶頭羊，扮演監督制衡角色也重要，2026、2028選舉非常重要，主要是新任黨主席能不能救黨救台灣？民進黨這樣搞，會把台灣搞垮，不管在兩岸、能源、國際、經濟，將來都會有問題，國民黨如何救亡圖存，黨主席怎麼帶領國民黨有何號召力？讓台灣重拾信心，讓台灣再次偉大。

趙少康強調，兩岸論述也很重要，跟北京應該如何相處，抗中是不能保台的，民進黨抗中是騙人的，「和」中才能保台，怎樣和中？如何維持台灣主體性，尊榮地位，兩岸如何不兵戎相見，不要用軍事無止境競爭，軍費無止境增加，這是國民黨主席未來重要工作。