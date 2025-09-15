應曉薇女兒被傳可能交棒參選　潛在對手吳怡萱：會讓自己成最好選擇

記者蘇晏男／台北報導

台北市中正、萬華議員應曉薇涉京華城案，傳其女兒應佳妤已在地方走動，被解讀有交棒意味。對此，有意在2026年角逐中正、萬華議員的民眾黨發言人吳怡萱今（15日）表示，「我想女兒一定是愛母心切」，到法院聽庭是非常正常、理所當然的事情；至於明年選舉，她覺得那就是自己的功課了，會讓自己成為最好的選擇。

▲民眾黨發言人吳怡萱15日回應應曉薇女兒應佳妤被傳可能有意交棒參選一事。（圖／記者許靖騏攝）

台北高等法院12日撤銷涉京華城案的民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇交保裁定，發回台北地院更裁，15日上午10時重開羈押庭，包含吳怡萱在內的民眾黨多名黨公職到庭旁聽，而應佳妤也陪同應曉薇進入北院，且早於母親抵達前，應佳妤在北院外親手發送三明治分送給現場等待的群眾。

▲應佳妤15日上午陪同應曉薇步入台北地院。（圖／記者湯興漢攝）

媒體詢問吳怡萱，怎麼看應曉薇女兒最近動作蠻多，今天還發早餐，會不會未來接棒參選，對妳是威脅？吳怡萱回應，其實她覺得今天會來到法院關心司法案件每一個人，都是對於案件本身關心，而應曉薇女兒，「我想女兒一定是愛母心切」，到法院聽庭是非常正常、理所當然的事情。



吳怡萱說：「我們也希望說在這段時間，協助柯文哲前主席先度過司法上難關；至於明年選舉，我覺得那就是我的功課了，我會讓自己成為最好的選擇。」

至於是否接棒應曉薇參選中正、萬華議員，應佳妤表示，目前沒有想法，謝謝大家關心。