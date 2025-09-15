被下通牒今到案說明走讀　黃國昌現身北院回媒體：你們怎那麼緊張？

▲北院15日重開柯文哲羈押庭，黃國昌到庭旁聽。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北高等法院12日撤銷涉京華城案的民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇交保裁定，發回台北地院更裁，今（15日）上午10時重開羈押庭，民眾黨主席黃國昌、柯文哲妻子陳佩琪今依往例申請旁聽。由於民眾黨日前「走讀」活動，台北市警中正一分局依涉違反《集會遊行法》等罪，通知黃國昌到案說明，若未到則將函送北檢偵辦。媒體詢問黃國昌，會否去中正一？對今天柯文哲羈押庭有無信心？黃說，「怎麼會這麼緊張？我又不是第一次涉《集遊法》的案子，你們怎麼那麼緊張，你們顯然不了解我的過去，把我過去SOP複習一次就知道了」。

▲柯文哲15日上午到達北院。（圖／記者湯興漢攝）

針對北院重開羈押庭，民眾黨支持者「小草」今也發起集結令，要聲援柯文哲，所以當柯上午8時40幾分抵達北院時，喊話「柯文哲清清白白」、「阿北加油，我們都在」，而柯則向小草握手致意，並快步走進北院。

另應曉薇則約上午9時9分許抵達北院，並由大女兒應佳妤陪同。值得一提的是，應佳妤早於應曉薇到北院，並親手發送三明治分送給現場等待的群眾。應佳妤說，因為她要保護媽媽，不方便針對案情說什麼，希望媽媽跟阿北（指柯文哲）今天可以一切順利，平安回家。媒體追問，是否感謝民眾黨支持者鼓勵？應佳妤點頭回應。