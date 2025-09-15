小草集結挺柯文哲　周榆修現身慰問：北院法官一定會妥適處理

▲周榆修慰問民眾黨支持者。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北高等法院12日撤銷涉京華城案的民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇交保裁定，發回台北地院更裁，今（15日）上午10時重開羈押庭。民眾黨秘書長周榆修表示，「我們充分相信律團，台北地方法院的法官一定會做妥適處理」。

針對北院重開羈押庭，民眾黨支持者「小草」發起集結令，15日上午10時起到場聲援柯文哲，當柯上午8時40幾分抵達北院時，喊話「柯文哲清清白白」、「阿北加油，我們都在」，而柯則向小草握手致意，並快步走進北院。由於北院前的博愛路屬於集會遊行的禁制區，待開庭後，民眾黨支持者轉移至愛國西路的人行道上等待結果。

周榆修約上午10時前往慰問民眾黨支持者，當時在場的支持者約30人左右。對於今天羈押庭結果有無信心，周榆修說，「一切以律團決定，就在庭上爭取」。至於黨中央是否有針對今天羈押庭先行沙盤推演，周榆修表示，到這裡來了，「我們充分相信律團，台北地方法院的法官一定會做妥適處理」。

據了解，現場支持者考量到羈押庭可能到下午，所以早上規劃是以陪伴為主，並針對有聽庭的支持者，若對方有提出什麼需求，他們會適時解決；由於今天是羈押有關，也考量到民眾情緒會比較激動，預計下午會有更多人到，不過要等到中午或下午時，將會有指揮的人的做後續規劃。

▼周榆修15日到北院前慰問小草 。（圖／記者李毓康攝）