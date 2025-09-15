估柯文哲羈押庭今有結果　黃國昌：僅澄清證人範圍、無增加保金必要

▲台北地檢署抗告成功後北院重開羈押庭，京華城案被告前台北長柯文哲一早到達北院。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

台北高等法院12日撤銷涉京華城案的民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇交保裁定，發回台北地院更裁，今（15日）上午10時重開羈押庭。對此，民眾黨主席黃國昌接受專訪表示，以法論法，結果大概依照原來的裁定，澄清證人的範圍，沒有增加交保金的必要跟理由。他也強調，做出裁定的3位法官，過去8個多月聽了足夠證詞，對於卷內資料也非常熟悉了，在這樣的情況，針對高院撤銷發回理由去做補強，裁定沒有必要拖到明天。

黃國昌今接受節目「POP撞新聞」專訪，談到柯文哲重開羈押庭，他表示，檢察官提出的4點抗告理由非常可笑，充分凸顯當鷹犬已經當習慣了。

黃國昌表示，自己先從最好笑的開始講，首先，柯文哲在法庭上的公開講話，我國法院組織法採取的是公開審理主義，公開法庭所講的話為何不能傳播？檢察官把這個當成抗告理由會不會太可笑？

第二，黃國昌說，李文宗的部分，柯文哲主席從今年就在幫忙喊冤，李文宗從頭到晚沒有參與京華城案，經過8、9個月審理下來，到底提出什麼證據？唯一犯的錯是收到朱亞虎的一封簡訊，回了一句謝謝，就這樣被求刑10年、收受賄賂罪的共犯，台灣法治水準什麼時候墮落到這種程度？

黃國昌直言，刑事訴訟法的證據法則全部都忘了嗎？檢察官應該有的舉證責任都忘了嗎？出現這樣的狀況，不用等到法官宣判，一個有基本廉恥的檢察官早就該出來跟李文宗道歉。

黃國昌說，結果柯文哲作為負責任的領導人，看到之前的部屬，因為自己被追殺到這個程度，公開在法庭上幫忙發出不平之鳴，這樣可以叫串證？自己不曉得北檢的檢察官法律念到哪裡去了。

接著，黃國昌提到，柯文哲與證人同車這件事更可笑，名嘴側翼炒作「陳智菡把主席害慘了」，自己認為評論都沒問題，但是要本於事實，連高等法院的裁定都沒有看，只是自行渲染、腦補說故事，只是顯示個人的無知，高等法院的裁定理由主要是講，證人範圍有多廣，需要定義清楚，而且這點其實不需要提抗告發回處理，柯文哲主席的辯護人當庭請台北地院做出補充裁定就好了。

主持人黃暐瀚也問到「今天羈押庭結果覺得會怎麼樣」，黃國昌認為，以法論法的話，大概就是依照原來的裁定，再澄清證人的範圍，也沒有增加交保金的必要跟理由。

黃國昌直言，對於柯文哲的辯護人可能會面臨痛苦的選擇，因為高等法院點名3個還未交互詰問完的證人，其實有2個是由柯文哲這邊傳的，另外1個則是同案的共同被告傳的，這3個都不是檢察官的證人，所以不傳喚就沒有所謂勾串問題，如果柯文哲捨棄這些證人，高等法院這樣搞就是逼被告要交保不要傳這2個證人，對於被告防禦權是有傷害的。

黃暐瀚也追問「羈押庭是否拖到明天繼續開」，黃國昌直言，理論上不應該，其實這些事情今年初已經經歷過2次了，過去都是等了幾個小時就做出裁定了，而且做出裁定的3位法官，過去8個多月也聽了足夠的證詞，對於卷內的證據資料也非常熟悉了，在這樣的情況，只是針對高院撤銷發回理由去做補強，沒有什麼必要拖到明天。

黃國昌強調，經過這一年，對於民眾黨與所有支持這來講，捍衛柯文哲清白絕對有必要的事情，與此同時，希望主席身體健健康康，接下來還有很長的路要走，也有更重的責任希望主席要承擔。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼黃國昌。（圖／記者李毓康攝）