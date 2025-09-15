310萬人改變柯文哲受政治迫害看法　林濁水嘆：民眾扭曲的正義感

▲台北地檢署抗告成功後北院重開羈押庭，京華城案被告前台北長柯文哲一早到達北院。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

台灣民意基金會今(15日)公布最新民調，對於柯文哲是否受到賴清德政府政治迫害，有41.7%同意、44.6%不同意，多數仍民眾相信柯案非政治迫害，但與年初調查相比，認同是政治迫害比例上升、不認同下降，比例高達15.9個百分點，約等於310萬人在過去八個月內改變態度。對此，前立委林濁水認為，無論如何，扭曲的政治，帶動出民眾「扭曲的正義感」，是非常不幸的現象。

台灣民意基今會今公布最新民調，詢問民眾「有人說柯文哲被收押禁見長達一年，是賴清德政府的政治迫害，請問您同不同意」，結果發現有20.2%非常同意，21.5%還算同意，22%不太同意，22.6%一點也不同意，9.6%沒意見，4.1%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，與最近一次同樣調查相比，也就是2025年1月，柯文哲第三次被收押禁見時，現在同意柯文哲被賴政府政治迫害的人上揚8個百分點，不同意者下降7.9個百分點。

游盈隆強調，這一來一往，使1月原本不同意者與同意者之間18.8個百分點差距，被壓縮15.9個百分點，現在只剩下2.9個百分點。在台灣，一個百分點約等於19.5 萬人，15.9個百分點約等於310萬人在過去八個月內改變態度。

對此，林濁水表示，台灣民意基金會又公布了柯文哲案是不是政治寃獄的調查，不同意的44.6%比前天公布的增加了6.4個百分點，也因此同意的比之前同意的多了，但是還不足以讓人喘一口氣。

林濁水指出，因為兩者差距只有2.9個百分點，但是實在太小了，而且換算人頭，比起1月調查時足足多了310萬人。

林濁水直言，無論如何，扭曲的政治，帶動出民眾「扭曲的正義感」，總是非常不幸的現象。

▼台灣民意基金會9月民調「認為柯文哲案是否受賴政府政治迫害的比例」。（圖／台灣民意基金會提供）

▼台灣民意基金會1月調查「認為柯文哲案是否受賴政府政治迫害的比例」。（圖／台灣民意基金會提供）

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年9月8-10日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1077人，市話753人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。