　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

百年蘭盆勝會登場！西螺福興宮普度近萬人參與　普桌近3千創新高

▲普度也能破紀錄！西螺蘭盆勝會3千桌創新高。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲普度也能破紀錄！西螺蘭盆勝會3千桌創新高。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣西螺福興宮依循古禮，在農曆七月二十三日舉行「西螺街蘭盆勝會」，這是濁水溪流域最盛大、延續超過百年的普度盛典。現場鼓聲震天、香煙裊裊，普度場面盛況空前，更湧入近萬名善男信女登記贊普與超度拔薦，普桌數量直逼三千份，再度刷新紀錄。

縣長張麗善率縣府局處首長親臨會場，立委張嘉郡、立委劉建國、西螺鎮長廖秋萍及多位雲林鄉鎮首長也紛紛到場，共同參與普度開香儀式，場面莊嚴隆重又不失熱鬧。福興宮董事長楊文鐘感謝各界善信、公司行號和企業的支持，表示這場普度不只是傳統儀式，更是愛心擴散的平台。

▲普度也能破紀錄！西螺蘭盆勝會3千桌創新高。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣長張麗善帶領官員參與普度開香，場面莊嚴。（圖／記者游瓊華翻攝）

今年的贊普愛心物資將由福興宮攜手西螺、崙背、二崙、莿桐、林內、元長等六鄉鎮公所，以及雲林縣警局西螺分局分送到各地，讓數千份物資化作真切的關懷，傳遞給有需要的家庭。張麗善縣長受訪時說，普度是雲林民間的重要習俗，特別是福興宮舉辦的蘭盆勝會不但歷史悠久，更融合了公益精神，讓善心能量擴散到鄰近鄉鎮，「祈願太平媽慈悲護佑，萬民平安，國泰民安」。

▲普度也能破紀錄！西螺蘭盆勝會3千桌創新高。（圖／記者游瓊華翻攝）

立委張嘉郡強調，農曆七月應視為「感恩月」，普度是向祖先、先賢致敬，讓後代學習「感恩」與「關懷」。她說：「希望年輕一代透過參與普度，體會冥陽兩利，懂得飲水思源。」立委劉建國則肯定福興宮多年來將宗教文化結合公益，今年普桌突破三千份，是社會支持的最好證明。他說，現場有許多鄉鎮首長親自到場觀摩，展現了台灣社會「人飢己飢」的善良精神，也祈願民主繁榮、台灣更有力量。

▲普度也能破紀錄！西螺蘭盆勝會3千桌創新高。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲普度也能破紀錄！西螺蘭盆勝會3千桌創新高。（圖／記者游瓊華翻攝）

百年傳統遇上現代公益，西螺街蘭盆勝會不僅延續信仰文化，更成為凝聚社會向心力的重要時刻。現場莊嚴鼓聲迴盪，煙火與香霧交織，千桌齊列，壯觀場面令人動容。

▲普度也能破紀錄！西螺蘭盆勝會3千桌創新高。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／夫妻爬山失聯8天　人找到了
進火鍋店問「有收10%服務費嗎」老闆娘霸氣回11字！全場大讚
搶救畫面曝！無照21歲騎士載18歲女自撞雙亡
27歲台男「潘尚鈺」跑去日本詐騙460萬元　被當場逮捕
熱帶擾動發展中！　周三「全台防較大雨勢」
吃柚子前先看藥單！藥師列「10種藥物」別一起吃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

投縣一般性補助款+計畫性補助減108億　籲中央遵財劃法、公平標準

百年蘭盆勝會登場！西螺福興宮普度近萬人參與　普桌近3千創新高

2025林內搶水節！睽違兩年再度熱鬧登場

國慶焰火9/16試放千發　佈彈區、落焰區晚間6點採甲種圍籬管制

失智者照顧協會台中SOGO辦愛心活動　謝祖武連4年擔任友善大使

日月潭萬人泳渡9/28登場　75歲馬英九獲准參加

魯凱星空饗宴登場　屏東三地門青葉社區用美食說故事

台南學甲濕地輕旅行！　親子體驗生態之美直呼「不虛此行」

嘉藥迎新！2200新生射紙飛機啟航　72歲校友攜夫再拚碩士

王正坤醫師助學善舉破千萬　獲選台南好人好事代表

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【討論解方】陳其邁籲朝野放下屠刀！　「政治領袖無法坐下談是愧對人民」

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

馬志翔談舊愛江祖平　希望她都好：祝她幸福

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

投縣一般性補助款+計畫性補助減108億　籲中央遵財劃法、公平標準

百年蘭盆勝會登場！西螺福興宮普度近萬人參與　普桌近3千創新高

2025林內搶水節！睽違兩年再度熱鬧登場

國慶焰火9/16試放千發　佈彈區、落焰區晚間6點採甲種圍籬管制

失智者照顧協會台中SOGO辦愛心活動　謝祖武連4年擔任友善大使

日月潭萬人泳渡9/28登場　75歲馬英九獲准參加

魯凱星空饗宴登場　屏東三地門青葉社區用美食說故事

台南學甲濕地輕旅行！　親子體驗生態之美直呼「不虛此行」

嘉藥迎新！2200新生射紙飛機啟航　72歲校友攜夫再拚碩士

王正坤醫師助學善舉破千萬　獲選台南好人好事代表

介紹樂器變現場「吹吹」　他傳訊：Sorry啦

台南捷運藍線動起來！沿線成房市熱點　網友吵翻「南高置產首選」

渡假村10月連假「晚餐買1送1」　泡戶外五行湯、玩音樂派對

投縣一般性補助款+計畫性補助減108億　籲中央遵財劃法、公平標準

女跑馬拉松「男友嗑光補給零食」網炸鍋！　6秒片衝破360萬觀看

人找到了！夫妻檔協作南三段失聯8天　今自行下山平安返回部落

幕後／黨魁戰推會贏的！郝龍斌慎估黨員票比　趙少康出線機率高

漢堡王超狂「雞薯條堡」快閃回歸5天　最低下殺46折

張曼玉隱居法國過農村生活！　「全身包緊緊撿雞蛋」畫面流出

進火鍋店問「有收10%服務費嗎？」老闆娘霸氣回11字！全場大讚

【一臉不想接受】貓咪第1次見嬰兒！床邊瞪大眼狂看OAO

地方熱門新聞

盛唐中醫受害者！國民黨前主委妻子病逝

前議員特助是大峽谷地主　罰300萬送辦

中華電信仁和機房改接工程台南部分用戶16日晚間通訊受影響

《聽你說》微電影上架耶底底亞協會攜手台南警方呼籲關注家暴

提前迎中秋！大雅「藝家人」活動千人熱情參與

彰化飼主愛鳥飛失　懸賞加碼到10萬急尋　

新北有機好茶評選揭曉　坪林茶農陳金環奪金質獎

鳳梨大王賭輸數億？微熱山丘講話了

8年污水困擾終結！新北板橋68戶居民完成接管

大量陸客遊金門不熟交通規則　縣府稽查及宣導

普發5000先來　嘉縣1.6萬鄉民最快下月就能領

櫻花季提前報到？台南山上河津櫻秋季綻放

嘉藥迎新！2200新生射紙飛機啟航72歲校友攜夫再拚碩士

妻跌倒難起身夫行動不便　東港警及時解圍

更多熱門

相關新聞

雲林壯男詭異衝撞路邊車！警搜出二級毒品

雲林壯男詭異衝撞路邊車！警搜出二級毒品

有男駕駛13日深夜開車行經雲林縣虎尾鎮林森路一段，因行車軌跡詭異，還衝撞路邊停放的轎車，後方女駕駛懷疑該男子酒駕，報警處理。警方到場後，男子抵抗不願就範，由男警和女警奮力合作將男子壓制，竟發現他還持有二級毒品，立即將他逮捕，依法送辦。

聯結車拒檢逃逸！通駕駛躲3天斗六被逮辯「要養家活口」　

聯結車拒檢逃逸！通駕駛躲3天斗六被逮辯「要養家活口」　

從創院到防疫戰線　雲林長庚「歷史牆」展15年心血

從創院到防疫戰線　雲林長庚「歷史牆」展15年心血

人生陀螺轉33年先暫停　54歲蔡慧美重返職場

人生陀螺轉33年先暫停　54歲蔡慧美重返職場

劍湖山世界環保奪魁！唯一遊樂園抱回國家級獎項

劍湖山世界環保奪魁！唯一遊樂園抱回國家級獎項

關鍵字：

雲林西螺西螺福興宮普度太平媽祖

讀者迴響

熱門新聞

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

陳曉東淚替于朦朧發聲！「為何全在刪文」

快訊／U18台灣3比2勝韓國奪季軍

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看

《2分之一強》舞陽宣布結婚！「法國絕美婚紗曝光」

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

李光洙缺席婚禮　金鐘國親口公布原因：只邀請50人

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

女神級啦啦隊長結婚了！金韓拿披白紗嫁團長　安芝儇驚喜到場

台南台積電工安意外　工人遭風扇擊中摔落3m亡

全紅嬋上大學了！　開學照曝光

更多

最夯影音

更多

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面