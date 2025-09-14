百年蘭盆勝會登場！西螺福興宮普度近萬人參與　普桌近3千創新高

▲普度也能破紀錄！西螺蘭盆勝會3千桌創新高。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林縣西螺福興宮依循古禮，在農曆七月二十三日舉行「西螺街蘭盆勝會」，這是濁水溪流域最盛大、延續超過百年的普度盛典。現場鼓聲震天、香煙裊裊，普度場面盛況空前，更湧入近萬名善男信女登記贊普與超度拔薦，普桌數量直逼三千份，再度刷新紀錄。

縣長張麗善率縣府局處首長親臨會場，立委張嘉郡、立委劉建國、西螺鎮長廖秋萍及多位雲林鄉鎮首長也紛紛到場，共同參與普度開香儀式，場面莊嚴隆重又不失熱鬧。福興宮董事長楊文鐘感謝各界善信、公司行號和企業的支持，表示這場普度不只是傳統儀式，更是愛心擴散的平台。

▲雲林縣長張麗善帶領官員參與普度開香，場面莊嚴。（圖／記者游瓊華翻攝）

今年的贊普愛心物資將由福興宮攜手西螺、崙背、二崙、莿桐、林內、元長等六鄉鎮公所，以及雲林縣警局西螺分局分送到各地，讓數千份物資化作真切的關懷，傳遞給有需要的家庭。張麗善縣長受訪時說，普度是雲林民間的重要習俗，特別是福興宮舉辦的蘭盆勝會不但歷史悠久，更融合了公益精神，讓善心能量擴散到鄰近鄉鎮，「祈願太平媽慈悲護佑，萬民平安，國泰民安」。

立委張嘉郡強調，農曆七月應視為「感恩月」，普度是向祖先、先賢致敬，讓後代學習「感恩」與「關懷」。她說：「希望年輕一代透過參與普度，體會冥陽兩利，懂得飲水思源。」立委劉建國則肯定福興宮多年來將宗教文化結合公益，今年普桌突破三千份，是社會支持的最好證明。他說，現場有許多鄉鎮首長親自到場觀摩，展現了台灣社會「人飢己飢」的善良精神，也祈願民主繁榮、台灣更有力量。

百年傳統遇上現代公益，西螺街蘭盆勝會不僅延續信仰文化，更成為凝聚社會向心力的重要時刻。現場莊嚴鼓聲迴盪，煙火與香霧交織，千桌齊列，壯觀場面令人動容。