從創院到防疫戰線　雲林長庚「歷史牆」展15年心血

▲牆上滿滿老照片與史料，記錄雲林長庚的重要發展軌跡。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林長庚紀念醫院邁入第15年，昨（12日）在院區北側廊道揭幕「醫院歷史牆」，用滿滿的照片、文字與珍貴史料，把從創院至今的成長足跡一次攤開，讓人一看就知道這家醫院如何一步步深耕在地、挑戰醫療新里程。

院長黃東榮在揭幕時表示，這面歷史牆不只是一塊展示空間，而是醫院集體記憶的縮影，「它提醒我們，不能忘記最初的使命，要繼續把醫療品質做到最好，回應病人與社會的期待。」這面牆內容超豐富，從2000年代初期創院背景，到醫療技術重大突破、防疫與公共衛生戰役、社區健康促進，再到各種公益服務，通通看得到。

牆上掛著一張張泛黃又珍貴的照片，還有重要里程碑的文件紀錄，讓院史瞬間「活」了起來。不少院內員工直呼超感動，「很多老照片都是我們一起拼過來的回憶！」還有病人家屬看了也點頭說，「原來這家醫院背後有這麼多故事，難怪能得到大家信任。」

雲林長庚強調，歷史牆不只是回顧，更是展望，未來會持續把AI醫療、智慧照護、社區服務等創新計畫推進，打造更有溫度的醫療場域。醫院也誠摯邀請社區民眾與鄉親，有空就來走走看看，感受這段醫院與雲林一同成長的故事。

▲雲林長庚「歷史牆」訴說在地奮醫療鬥史。（圖／記者游瓊華翻攝）