生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「人生陀螺」轉33年先暫停　54歲蔡慧美重返職場：終於找到自己

▲蔡慧美說，33年來像陀螺為家庭不停旋轉，如今終於找到自我。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲蔡慧美說，33年來像陀螺為家庭不停旋轉，如今終於找到自我。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「像陀螺轉了33年，終於停下來找到自己！」54歲的蔡慧美，把青春歲月全奉獻給家庭，從擺攤賺錢到照顧婆婆，日子忙得忘了自己存在。直到丈夫離世、孩子各自成家，她才第一次感到生活空蕩。沒想到，在虎尾就業中心協助下重返職場，時隔33年再度成為「上班族」，讓她直呼「美妙到難以想像！」

去年底，慧美走進虎尾就業中心，服務員葉千華一路鼓勵，幫她重拾信心，也順利推薦進入雲林元長鄉的「元進莊企業」上班。就職滿三個月後，她還領到3萬元「婦女再就業獎勵金」，第一件事就是買補品孝敬癌症中的母親。她笑說：「能用自己薪水照顧媽媽，心裡踏實極了。」

「元進莊」執行長許義助表示，農村人才流失嚴重，公司早就推行「以接納成就可能」理念，積極聘用中高齡者、弱勢族群與多元勞工，蔡慧美的加入，正好證明這樣的選擇沒錯，「其實該感謝的，是這些員工，他們有別人沒有的毅力與努力！」

勞動部勞發署雲嘉南分署虎尾就業中心主任廖家偉也指出，「離開職場多久不是問題，只要勇敢跨出第一步，就能重新找到自信與價值。」他同時呼籲企業開放心胸，政府「僱用獎助措施」可補助每人每月9,000元至15,000元、最長12個月，既能減輕人事成本，也幫助更多人翻轉人生。

▲蔡慧美說，33年來像陀螺為家庭不停旋轉，如今終於找到自我。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲勞動部就業中心呼籲企業開放心胸，讓更多人重返職場。（圖／記者游瓊華翻攝）

 






