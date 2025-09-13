劍湖山世界環保奪魁　唯一遊樂園抱回國家級獎項

▲劍湖山世界榮獲第七屆國家環境企業獎同級獎殊榮。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林古坑的劍湖山世界再傳捷報！繼旗下「劍湖山渡假大飯店」連續三度榮獲觀光署「五星級飯店」評鑑肯定後，今年更是一舉攻下全國最高環保榮譽「第7屆國家企業環保獎」銅級獎。這不但是劍湖山首次參賽就獲獎，更是全台唯一脫穎而出的觀光遊樂業者。

董事長尤義賢直言「我們不只是樂園，更是與山林共生的永續基地。」從1986年開園以來，劍湖山世界就秉持「順應山勢、尊重林相」的理念，避免過度開挖。如今園區內擁有高達14萬棵喬灌木，綠覆率達53.5%，形同一座超大型森林遊樂場。這些林木不僅供應芬多精，也在極端氣候下成為守護土地的天然防護網。

▲劍湖山世界環境教育園區，也是環境部認證的「環境教育設施場所」。（圖／記者游瓊華翻攝）

劍湖山世界更積極落實各種環保措施：水樂園每天處理4,500噸水量，透過過濾與臭氧殺菌淨化重複使用，搭配中水回收系統，實現「污水零排放」；園內接駁全面改用電動車，並推動垃圾減量、堆肥再利用、APP電子導覽取代紙本，真正做到「低碳旅遊」。園區還曾獲頒「環境教育設施場所」認證與「銀級環保標章旅館」，堪稱綠色旅遊模範生。

不只如此，劍湖山還深耕地方，帶動「綠色供應鏈」。飯店餐廳大量採用古坑竹筍、口湖鰻魚等在地好物，讓遊客吃得安心又能支持農民，減少碳足跡。園區更認養社區道路、協助社區圖書館，還設置專區幫忙推廣華南社區的「學田泉」共好平台，積極打造「遊樂園就是鄉親的好鄰居」形象。

值得一提的是，劍湖山是全台遊樂園首家完成「ESG白皮書」的企業，並成立「永續發展推動委員會」，以聯合國SDGs為核心，設定2050年「淨零碳排」的終極目標。尤義賢強調：「快樂與責任可以並行，我們要證明休閒產業也能是環保先鋒！」隨著這座雲林山城裡的快樂王國拿下國家級獎項，劍湖山世界也再度擦亮招牌，從單純的遊樂園，華麗轉身為全台最具指標性的永續休閒品牌。

▲劍湖山世界水樂園採用過濾與臭氧殺菌機淨化4,500噸水質，達到重複使用，並減少補水量。（圖／記者游瓊華翻攝）