聯結車拒檢逃逸！4條通駕駛躲3天斗六被逮　辯「要養家活口」　

▲聯結車拒檢逃逸，3天後在斗六被逮。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

林姓聯結車駕駛，9日疑因超載及違規變換車道，遭國道公路警察局攔查，林男不僅拒絕配合，還危險橫切車道加速逃逸。雲林警方11日於斗六火車站發現林男，追數十公尺壓制，當場查獲安非他命0.7公克與兩組毒品吸食器，經查警政系統林男身背廢棄物清理法等四條通緝案件，依涉嫌毒品危害防制條例等案移送法辦。

警方指出，斗南分局古坑分駐所所長黃振潁於本月11日晚間休假期間行經斗六火車站時，發現一名男子形跡可疑，辨識出該名男子為多處地方法院及地檢署所發布通緝林男，主動上前盤查並表明身分，豈料對方見警轉身拔腿就逃，所長隨即展開追捕，追數十公尺便成功壓制嫌犯，同時請求雲林縣警察局刑事大隊及斗南分局古坑分駐所同仁到場協助。警方對林嫌進行附帶搜索，當場查獲安非他命0.7公克與兩組毒品吸食器。經查警政系統該名林姓男子竟身背廢棄物清理法等四條通緝案件。

▲林男日前假意配合後竟逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方發現林男是本月9日於國道1號駕駛聯結車拒檢逃逸的肇事者。當時林男逃逸後，將聯結車棄置於虎尾高鐵站附近潛逃，林男對於自身已登上新聞版面的身分全無警覺，仍欲搭火車北上至台中訪友。林男遭到警方逮捕後，供稱因「還要養家活口」而選擇逃逸，警方依涉嫌毒品危害防制條例等案移送法辦。