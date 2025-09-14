　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

每日近30名孩童交通傷亡　靖娟曝最大肇因：未注意左右來車

▲▼靖娟基金會今於華山1914文創產業園區舉辦「小黃帽交通安全童樂會」。（圖／靖娟基金會提供）

▲靖娟基金會今於華山1914文創產業園區舉辦「小黃帽交通安全童樂會」。（圖／靖娟基金會提供）

記者周湘芸／台北報導

根據內政部警政署統計，近4年台灣每年平均有10,476名12歲（含）以下兒童在交通事故中傷亡，等於每天有近30名兒童因交通事故傷亡，靖娟兒童安全文教基金會今表示，事故主因為穿越道路未注意左右來車，凸顯兒童交通安全教育與防護觀念重要性。

今年5月新北市三峽區北大國小前發生重大車禍，釀4死12傷，引發譁然。靖娟基金會今表示，分析近4年兒童交通事故，發現行人與乘客是兩大高風險情境，兒童身為行人時主要死傷肇因前3名為「穿越道路未注意左右來車」、「未依規定行走地下道或天橋穿越道路」、「在道路上嬉戲或奔走不定」，占兒童死傷近3成，顯示兒童在風險判斷與行為控制仍需加強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，靖娟基金會指出，近4年駕駛人乘載兒童發生事故死傷高達3萬3千人，其中小客車事故占約2成、機車事故則高達8成，兒童死傷原因包含未繫安全帶、未搭乘安全座椅、未戴安全帽等不當乘車行為所致，凸顯日常安全教育與防護觀念的重要性。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，從兒童交通事故分析當中發現，年齡越小的孩子越容易因為生理能力的限制造成風險，例如身高或視覺，而中高年級的孩子雖能力漸好，但違規比例上升，可見無論危險感知或對於道路上規則的認識都是交通能力的核心議題。

靖娟基金會今於華山1914文創產業園區舉辦「小黃帽交通安全童樂會」，透過17個互動遊戲與實境體驗的關卡，協助兒童學習自我保護，包括安全過馬路技巧、視野死角體驗及夜間視線挑戰等實境任務。

交通部政務次長陳彥伯今出席表示，兒童交通事故死亡人數已從2023年的47人，下降至今年上半年的33人。交通安全的核心在於工程、教育與執法，交通部2022年起與教育部及靖娟合作，推動五階段模組教材進入校園，今年更補助改善校園周邊環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遊韓搭計程車「司機1舉動」是詐騙！　釣出一票苦主
千萬網紅帶貨翻車！備2萬雙「只賣58雙」　老闆血虧曝真相
遺孀淚吻柯克告別　不停說「我愛你」心碎一幕曝光
曾聖恩衝回致勝分被趕出場！　錯愕還原狀況
鶯歌老街空蕩蕩！他曝2原因「在地人都不逛」
快訊／8縣市大雨特報！　大雷雨轟嘉義1小時
打民進黨2年「燒光上億」　館長喊沒錢了：以前挺綠生意很好

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

赴韓搭計程車「司機1舉動」是詐騙！一票苦主：只能看著跳表機狂跳

1天吃21根香蕉！女子突昏迷倒地不起　醫驚呼：已經中毒

「4生肖」要發了！未來3周「貴人運」大爆發…事業全面起飛

每日近30名孩童交通傷亡　靖娟曝最大肇因：未注意左右來車

快訊／8縣市大雨特報！嘉義大雷雨轟1小時

打民進黨2年「燒光上億身家」　館長喊沒錢了：以前挺綠生意很好

吃「左手香」治喉嚨痛！台中阿伯癱腿、大小便失禁　醫揭真相

大醫院醫生不給問！她不解「難道要重複掛號」　網揭殘酷真相

快訊／內湖熱飆37.3度　8縣市高溫警示

鶯歌老街假日空蕩蕩！他曝2原因「在地人都不逛」：只剩老店在撐

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【討論解方】陳其邁籲朝野放下屠刀！　「政治領袖無法坐下談是愧對人民」

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

馬志翔談舊愛江祖平　希望她都好：祝她幸福

赴韓搭計程車「司機1舉動」是詐騙！一票苦主：只能看著跳表機狂跳

1天吃21根香蕉！女子突昏迷倒地不起　醫驚呼：已經中毒

「4生肖」要發了！未來3周「貴人運」大爆發…事業全面起飛

每日近30名孩童交通傷亡　靖娟曝最大肇因：未注意左右來車

快訊／8縣市大雨特報！嘉義大雷雨轟1小時

打民進黨2年「燒光上億身家」　館長喊沒錢了：以前挺綠生意很好

吃「左手香」治喉嚨痛！台中阿伯癱腿、大小便失禁　醫揭真相

大醫院醫生不給問！她不解「難道要重複掛號」　網揭殘酷真相

快訊／內湖熱飆37.3度　8縣市高溫警示

鶯歌老街假日空蕩蕩！他曝2原因「在地人都不逛」：只剩老店在撐

史考特9局大比分登板！洗刷再見滿貫惡夢　羅伯斯目的「重置」他

回填廢棄物！高雄美濃坑洞2怪手暗夜出入　環保局扣留開罰900萬

赴韓搭計程車「司機1舉動」是詐騙！一票苦主：只能看著跳表機狂跳

CASIO聯手Nissan造拉風錶　冠軍賽車元素入設計

出房門就是太平洋！第一排零遮蔽視野賞日出月光海　花蓮海景民宿

床墊發霉＋綁鐵鍊！韓籍勞工撰「囚禁日記」　揭美突襲非人道待遇

嘉藥迎新！2200新生射紙飛機啟航　72歲校友攜夫再拚碩士

陸掀「預製菜風波」　薩莉亞被點名：為啥沒人罵？　關鍵是這點

1天吃21根香蕉！女子突昏迷倒地不起　醫驚呼：已經中毒

祖雄超趕進度！歡慶2周年「佳娜已懷2寶」　從砲友變家人感性告白

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

生活熱門新聞

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款

最新模擬路徑！　颱風生成機率曝

印尼「營多麵」調味包驗出致癌農藥

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

你有領到嗎　前7月平均薪資出爐！

高鐵行動電源起火　消防員揭唯一滅火法

文化部長李遠：希望捷克人同情台我

韓國10萬元就能買車！李多慧「預算50萬」在台買不到

40歲男宵夜愛吃「一物」！起床險猝死

捷運永春站意外！看護推輪椅搭電扶梯2傷

柯文哲恐面臨「監禁牌」！命理師預測下場　1情況能解套

好運到！　4星座年底前大翻身

臭了10年！「她整天口臭超濃烈」網愣見1細節

更多熱門

相關新聞

台北住哪最方便？網點名1區域：連天氣都贏

台北住哪最方便？網點名1區域：連天氣都贏

倘若考慮到大眾交通運輸工具，住在哪裡比較好呢？近日就有網友發文拋問，景美、萬華、南港、士林，哪裡是最方便的？貼文曝光後，引起網友討論，「士林離市中心很近又有質感」、「大眾運輸方便程度南港勝吧，還有高鐵」。對此，信義房屋專家認為，其實還是要個人習慣，不然這4個地點都有捷運能到。

3連假國道恐塞爆　11處匝道、聯絡道分時段封閉

3連假國道恐塞爆　11處匝道、聯絡道分時段封閉

東京「創紀錄暴雨」萬戶停電　羽田機場52航班取消

東京「創紀錄暴雨」萬戶停電　羽田機場52航班取消

枕頭悶殺5歲兒「滿臉血慘死」！基隆狠父遭起訴

枕頭悶殺5歲兒「滿臉血慘死」！基隆狠父遭起訴

台東警強化交通執法　暑假後事故數下降

台東警強化交通執法　暑假後事故數下降

關鍵字：

道安兒童交通傷亡靖娟基金會

讀者迴響

熱門新聞

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

陳曉東淚替于朦朧發聲！「為何全在刪文」

快訊／U18台灣3比2勝韓國奪季軍

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款

《2分之一強》舞陽宣布結婚！「法國絕美婚紗曝光」

台南台積電工安意外　工人遭風扇擊中摔落3m亡

最新模擬路徑！　颱風生成機率曝

印尼「營多麵」調味包驗出致癌農藥

女神級啦啦隊長結婚了！金韓拿披白紗嫁團長　安芝儇驚喜到場

更多

最夯影音

更多

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面