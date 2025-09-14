每日近30名孩童交通傷亡　靖娟曝最大肇因：未注意左右來車

▲靖娟基金會今於華山1914文創產業園區舉辦「小黃帽交通安全童樂會」。（圖／靖娟基金會提供）

記者周湘芸／台北報導

根據內政部警政署統計，近4年台灣每年平均有10,476名12歲（含）以下兒童在交通事故中傷亡，等於每天有近30名兒童因交通事故傷亡，靖娟兒童安全文教基金會今表示，事故主因為穿越道路未注意左右來車，凸顯兒童交通安全教育與防護觀念重要性。

今年5月新北市三峽區北大國小前發生重大車禍，釀4死12傷，引發譁然。靖娟基金會今表示，分析近4年兒童交通事故，發現行人與乘客是兩大高風險情境，兒童身為行人時主要死傷肇因前3名為「穿越道路未注意左右來車」、「未依規定行走地下道或天橋穿越道路」、「在道路上嬉戲或奔走不定」，占兒童死傷近3成，顯示兒童在風險判斷與行為控制仍需加強。

此外，靖娟基金會指出，近4年駕駛人乘載兒童發生事故死傷高達3萬3千人，其中小客車事故占約2成、機車事故則高達8成，兒童死傷原因包含未繫安全帶、未搭乘安全座椅、未戴安全帽等不當乘車行為所致，凸顯日常安全教育與防護觀念的重要性。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，從兒童交通事故分析當中發現，年齡越小的孩子越容易因為生理能力的限制造成風險，例如身高或視覺，而中高年級的孩子雖能力漸好，但違規比例上升，可見無論危險感知或對於道路上規則的認識都是交通能力的核心議題。

靖娟基金會今於華山1914文創產業園區舉辦「小黃帽交通安全童樂會」，透過17個互動遊戲與實境體驗的關卡，協助兒童學習自我保護，包括安全過馬路技巧、視野死角體驗及夜間視線挑戰等實境任務。

交通部政務次長陳彥伯今出席表示，兒童交通事故死亡人數已從2023年的47人，下降至今年上半年的33人。交通安全的核心在於工程、教育與執法，交通部2022年起與教育部及靖娟合作，推動五階段模組教材進入校園，今年更補助改善校園周邊環境。