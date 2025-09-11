剛騎完腳踏車！枕頭悶殺5歲兒「壓斷鼻樑」慘死　基隆狠父起訴

▲基隆簡姓男子(戴安全帽)悶殺5歲親生兒。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

基隆簡姓男子和張姓妻子分居後，將年約5歲的兒子交給妻子照顧，也會在妻子同意下，將兒子帶回自己位於仁愛區的住處，沒想到竟對親生兒子痛下殺手，趁男童熟睡時，用枕頭悶殺男童，導致他窒息身亡。基隆地檢署偵辦後，將簡男依殺人罪嫌提起公訴。

據調查，簡男與張女為夫妻，張女於2020年產下簡姓男嬰後，今年4月和簡男分居，並約好由張女負責照顧男童，簡男仍可在張女同意下和男童見面，或將男童帶回簡男位於基隆市仁愛區住處生活。

今年5月14日案發當天，簡男於中午將兒子帶回家後，父子倆還在社區中庭騎腳踏車，未料下午約2時，簡嫌因婚姻失和鬱悶，借酒澆愁後越想越氣，覺得兒子也是導致妻子與他離婚的原因之一，因此持枕頭殘暴將兒子悶殺，因過程中用力過猛，還導致男童鼻樑斷裂、臉上流滿鮮血。簡嫌行兇後獨自離開社區，直接到晚間張女未見兒子歸來，前往簡嫌住家查看才發現悲劇。

案發後警方立即展開追查，於15日凌晨在基隆市中正區發現簡男身影，立即將其逮捕。簡男落網後初步坦承犯行，供稱因婚姻失和，妻子堅持要跟他離婚，但他不想離婚，才會情緒失控悶殺兒子。

檢方訊後認，將簡男依殺人罪嫌起訴，全案將交由國民法官審判。