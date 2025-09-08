台東警強化交通執法　暑假後事故數下降

▲台東警方強化交通執法。（圖／記者楊晨東翻)

記者楊晨東／台東報導

暑假剛結束，台東縣政府預計於9月13至14日舉辦《嗨！出發吧 來台東》演唱會，今年除了邀請知名歌手與團體登台，更將加碼推出「光橋」煙火秀，活動吸引力十足，預料將帶來大量人潮與車潮。警方提醒，雖然統計數據顯示近期交通事故件數下降，但交通安全仍不能掉以輕心。

台東縣警察局指出，自114年4月起已啟動「分區交通大執法」專案，每週連續三日針對高風險違規行為加強取締，重點包括無照駕駛、未依規定繫安全帶、酒後駕駛與闖紅燈等。今年8月專案期間，共取締違規557件，其中無照駕駛81件、酒駕15件，未依規定使用安全帶180件。

數據顯示，今年8月全縣共發生A1及A2類交通事故298件，造成2人死亡、377人受傷，與去年同期相比減少46件事故、1名死亡以及37人受傷。雖有明顯下降，但警方強調，每起事故背後都可能帶來家庭難以承受的傷痛，因此執法不會鬆懈。

交通隊隊長吳昇忠提醒，9月為「交通安全月」，遊客在欣賞山海景致、參加活動時，務必將安全擺在首位。警方也點出幾項常見風險：酒後駕駛、未繫安全帶、超速、違規停車與未停讓行人；同時呼籲行人遵守號誌與標線，避免任意穿越馬路，確保自身安全。

台東縣警局強調，旅遊可以慢活，交通安全卻不能慢半拍。唯有落實防禦駕駛、遵守規則，才能實踐「快樂出門、平安回家」，共同打造友善且安全的交通環境。